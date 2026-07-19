Mbappe bị chỉ trích vì hành động 'kỳ lạ', tươi cười ở trận Pháp thua Anh

Không chỉ thất bại với tỷ số 4-6 trước đội tuyển Anh, đội tuyển Pháp còn hứng chịu nhiều chỉ trích bởi thái độ của các cầu thủ, đặc biệt là đội trưởng Kylian Mbappe.

Theo ghi nhận của truyền thông Anh, ngay sau khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về "Tam sư", Mbappe xuất hiện trong đường hầm với chiếc áo của đội tuyển Anh trên tay, trong khi Declan Rice cầm áo đội tuyển Pháp. Điều này cho thấy hai ngôi sao đã đổi áo ngay giữa trận đấu, thay vì chờ tiếng còi mãn cuộc như thông lệ.

Mbappe vẫn tươi cười, thoải mái đổi áo với cầu thủ Anh dù Pháp bị dẫn đến 4 bàn sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Hình ảnh Mbappe cởi trần, mỉm cười và trò chuyện đầy thoải mái với HLV Thomas Tuchel khi cả hai bước ra sân chuẩn bị cho hiệp hai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhà cầm quân người Đức từng có hai năm làm việc cùng Mbappe tại PSG nên mối quan hệ thân thiết giữa họ không phải điều bất ngờ. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện lại khiến nhiều người khó chấp nhận.

Cựu tuyển thủ Anh Owen Hargreaves, trong vai trò bình luận viên của FOX Sports, thẳng thắn bày tỏ sự ngạc nhiên khi xem đoạn video này. Ông nhận xét: "Kỳ lạ. Rất, rất kỳ lạ".

Nhiều CĐV cũng cho rằng hình ảnh Mbappe cười đùa và đổi áo trong lúc đội tuyển Pháp đang trải qua một trong những hiệp đấu tệ nhất tại World Cup là thiếu phù hợp với bối cảnh của trận đấu, bất kể đây chỉ là màn tranh hạng ba.

Mbappe xuất sắc sau giờ nghỉ, Pháp vẫn thua trận

Tuy nhiên, nếu bị chỉ trích về thái độ trong giờ nghỉ thì Mbappe lại cho thấy tinh thần hoàn toàn khác khi bóng lăn trở lại. Tiền đạo 27 tuổi thi đấu bùng nổ trong hiệp hai với cú đúp bàn thắng, góp công giúp đội tuyển Pháp từ chỗ bị dẫn 0-4 rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4, trước khi cuộc rượt đuổi tỷ số khép lại với thất bại 4-6.

Hai pha lập công này cũng giúp Mbappe nâng thành tích lên 10 bàn tại World Cup 2026, vượt Lionel Messi hai bàn trong cuộc đua Vua phá lưới trước khi trận chung kết giữa đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha diễn ra.

Cú đúp bàn thắng của Mbappe ở hiệp 2 không đủ giúp Pháp giành HCĐ ẢNH: REUTERS

Dù vậy, màn trình diễn xuất sắc của cá nhân Mbappe vẫn không thể cứu đội tuyển Pháp khỏi thất bại. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps sau 14 năm dẫn dắt "Les Bleus", khép lại một triều đại bằng thất bại cay đắng.

Trận tranh hạng ba tại Miami diễn ra theo kịch bản không tưởng. Đội tuyển Anh dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Declan Rice, Ezri Konsa và cú đúp của Bukayo Saka. Sang hiệp hai, Pháp vùng lên mạnh mẽ với cú đúp của Mbappe cùng các bàn thắng của Bradley Barcola và Ousmane Dembele, nhưng vẫn không thể hoàn tất màn ngược dòng khi Saka hoàn tất hat-trick trên chấm phạt đền và Jude Bellingham ấn định chiến thắng 6-4 ở những phút bù giờ.