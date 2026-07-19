HLV Deschamps đẫm lệ chia tay đội tuyển Pháp sau trận thua Anh: ‘Tôi rất buồn nhưng…’

Trận tranh hạng ba trên sân Miami mang đến màn rượt đuổi tỷ số kinh điển khi Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 để giành HCĐ World Cup 2026. Với "Les Bleus", đây là thất bại thứ hai liên tiếp sau khi họ dừng bước trước Tây Ban Nha ở bán kết, đồng thời cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia.

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Deschamps xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe trong cuộc phỏng vấn với đài M6. Ông không giấu được sự thất vọng khi nhìn lại trận đấu cuối cùng của mình.

HLV Deschamps thừa nhận: "Rõ ràng đó là một thất bại. Chúng tôi đã có một hiệp một rất tệ. Tuy nhiên, các cầu thủ đã phản ứng tốt. Chúng tôi có hai cơ hội để gỡ hòa 4-4. Sau đó, chúng tôi buộc phải dâng cao tấn công nhiều hơn. Đó là lỗi của tôi, tôi đã không làm những gì cần thiết trong hiệp một".

HLV Deschamps chính thức chia tay đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Nhà cầm quân người Pháp cũng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò khi không buông xuôi sau khi bị dẫn sâu. Ông cho rằng đội tuyển vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với một tập thể giàu tài năng và còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ông chia sẻ: "Tất nhiên chúng tôi rất buồn và thất vọng vì muốn kết thúc giải đấu ở vị trí thứ ba. Nhưng đội tuyển này có nhiều cầu thủ trẻ, có chất lượng và sẽ còn tiến bộ. Tôi tin họ có đủ khả năng đạt được những thành công lớn trong tương lai".

Theo báo L'Équipe, khoảnh khắc xúc động nhất đến khi HLV Deschamps nói về hành trình gắn bó với màu áo đội tuyển Pháp.

HLV Deschamps nghẹn ngào: "Đối với cá nhân tôi, đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Những tuần vừa qua thật đẹp. Chúng tôi muốn mang đến cảm xúc cho mọi người. Đây là World Cup và không có gì đẹp hơn thế. Tôi nghe rất nhiều lời cảm ơn, và tôi cũng muốn cảm ơn rất nhiều người. Tôi đã mặc chiếc áo đội tuyển Pháp suốt 25 năm, nó thật đẹp".

Hành trình tuyệt vời của HLV Deschamps cùng đội tuyển Pháp

Dù chia tay bằng một thất bại, HLV Deschamps vẫn khép lại triều đại kéo dài 14 năm với vị thế của một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp. Trước trận đấu cuối cùng, ông đã dẫn dắt Les Bleus 187 trận, giúp đội tuyển duy trì vị thế ứng cử viên hàng đầu ở mọi giải đấu lớn.

Đỉnh cao trong nhiệm kỳ của ông là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga. Thành tích này giúp HLV Deschamps gia nhập nhóm huyền thoại từng vô địch World Cup cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, bên cạnh Franz Beckenbauer (Đức) và Mario Zagallo (Brazil).

HLV Deschamps cùng đội tuyển Pháp giành nhiều vinh quang và ông rời đi với những chia sẻ đầy xúc động ẢNH: REUTERS

Không chỉ vậy, trận đấu với Anh còn giúp chiến lược gia người Pháp lập thêm một cột mốc đáng nhớ. Với 26 trận cầm quân tại các kỳ World Cup, HLV Deschamps vượt qua Helmut Schön (Đức) để trở thành HLV có số trận dẫn dắt nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Trong 14 năm cầm quân, HLV Deschamps đưa Pháp vào bán kết ở 5 trong 7 giải đấu lớn, giành chức vô địch World Cup 2018, á quân World Cup 2022 và á quân EURO 2016. Dù cũng trải qua những nỗi đau như thất bại trước Argentina ở chung kết World Cup 2022 hay bị Bồ Đào Nha đánh bại ở EURO 2016, ông vẫn được đánh giá là người đặt nền móng cho một thế hệ đội tuyển Pháp luôn duy trì vị thế trong nhóm mạnh nhất thế giới.

Thất bại 4-6 trước Anh khiến lời chia tay của HLV Deschamps trở nên dang dở, nhưng không thể làm lu mờ những gì ông để lại. Sau 25 năm gắn bó với màu áo lam trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, một chương huy hoàng của bóng đá Pháp đã chính thức khép lại, để lại di sản mà người kế nhiệm sẽ rất khó vượt qua.