Mbappe thất vọng vì Pháp thua Anh quá dễ, dự đoán Messi ghi bàn ở chung kết

Sau thất bại đầy tiếc nuối trước đội tuyển Anh tại Miami vào rạng sáng 19.7, Mbappe đã trả lời phỏng vấn kênh M6 với tâm trạng nặng nề. Đội trưởng Pháp thừa nhận đội nhà đã có hiệp một đáng quên, trước khi vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai nhưng không thể lật ngược tình thế.

Mbappe chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là trận đấu có hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Trong hiệp một, tôi hiểu vì sao nhiều người nói chúng tôi đã không tôn trọng màu áo đội tuyển. Chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp và bị đối thủ đánh thức. Sang hiệp hai, chúng tôi trở lại là những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, chiến thắng trong hiệp đấu đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng cả trận”.

Mbappe khép lại World Cup 2026 bằng cú đúp vào lưới đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Mbappe vẫn còn thất vọng

Tiền đạo của đội tuyển Pháp cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể dành chiến thắng làm món quà chia tay HLV Didier Deschamps, người vừa khép lại hành trình dài cùng "Les Bleus" sau World Cup 2026.

"Điều đáng tiếc nhất là dành cho HLV. Chúng tôi muốn làm điều gì đó cho ông ấy, nhưng hiệp một khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Dẫu vậy, trận đấu này sẽ không thể làm lu mờ những gì Didier Deschamps đã cống hiến. Ông ấy vẫn là một huyền thoại của bóng đá Pháp", Mbappe khẳng định.

Bên cạnh nỗi buồn sau thất bại, Mbappe còn gây chú ý khi nói về Lionel Messi, người sẽ cùng Argentina gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026.

Dù vừa vượt qua Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn trong lịch sử World Cup và đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng, Mbappe tin rằng siêu sao Argentina sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Mbappe nói: "Tôi nghĩ Messi chắc chắn sẽ ghi bàn trong trận chung kết. Còn tôi chỉ cố gắng giúp đội tuyển của mình giành chiến thắng. Đúng là ghi nhiều bàn ở World Cup giúp nâng tầm di sản của một cầu thủ, nhưng hôm nay đó không phải điều tôi nghĩ đến. Tôi thà không trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup nếu đổi lại được chơi trận chung kết ngày mai".

Phát biểu của Mbappe nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Argentina sẽ đối đầu Tây Ban Nha trong trận chung kết vào rạng sáng 20.7. Việc anh công khai dự đoán Messi sẽ lập công được xem là lời đánh giá rất cao dành cho người đàn anh.

Mbappe cùng đội tuyển Pháp không thể giành HCĐ ẢNH: REUTERS

Ở World Cup 2026, Mbappe tiếp tục có một giải đấu bùng nổ khi ghi cú đúp vào lưới đội tuyển Anh ở trận tranh hạng ba. Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của cá nhân anh không đủ giúp đội tuyển Pháp giành tấm HCĐ. Thay vào đó, đội bóng áo lam khép lại giải đấu với vị trí thứ tư, còn Mbappe sẽ dõi theo trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha với niềm hy vọng dự đoán của mình về Messi sẽ trở thành hiện thực.