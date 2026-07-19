Báo Pháp chê cầu thủ chơi 'thảm họa' trận thua Anh, HLV Deschamps nổi giận cực độ

Đây lẽ ra phải là trận đấu chia tay đẹp dành cho HLV Deschamps sau 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên lại trở thành một trong những hiệp đấu tệ nhất dưới triều đại của chiến lược gia 57 tuổi. Đội tuyển Pháp thi đấu rời rạc, thiếu quyết tâm và liên tục mắc sai lầm trong phòng ngự, để Anh dẫn tới 4-0 chỉ sau hiệp một.

Đội tuyển Pháp bất ngờ bị Anh dẫn trước đến 4-0 chỉ sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Chia sẻ với đài M6 ngay trong giờ nghỉ, HLV Deschamps tỏ ra đầy tức giận: "Chúng ta không thể chơi tệ hơn nữa, bởi hiệp đấu vừa rồi là một thảm họa. Chúng ta có thể để thủng lưới ở mọi pha tấn công. Tôi hiểu sự thất vọng sau trận bán kết, nhưng không thể chấp nhận màn trình diễn như vậy trước một đối thủ chơi nghiêm túc".

Nhà cầm quân người Pháp còn nhấn mạnh: "Đây không chỉ là vị trí thứ ba, mà còn là danh dự và niềm tự hào của đội tuyển quốc gia. Vấn đề nằm ở quyết tâm và lòng tự trọng. Vì thế tôi buộc phải thay tới bốn cầu thủ ngay sau giờ nghỉ. Chúng ta phải làm tốt hơn, và điều đó không hề khó".

Đúng như lời nói, HLV Deschamps lập tức thay liền bốn cầu thủ khi hiệp hai bắt đầu. Đó được xem là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các học trò sau màn trình diễn khiến ông nổi giận trong phòng thay đồ.

Báo Pháp chỉ trích đội nhà

Sau trận đấu, L'Équipe tiếp tục có bài bình luận gay gắt khi cho rằng đội tuyển Pháp đã "đánh mất mọi sự tập trung và tinh thần chiến đấu". Theo nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp, “Les Bleus” bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết, thi đấu thiếu cường độ và để đối thủ khai thác mọi khoảng trống. Tờ báo nhận định hiệp một là "một trong những màn trình diễn tệ hại nhất của đội tuyển Pháp trong nhiều thập niên".

Pháp khép lại World Cup 2026 với vị trí thứ 4 ẢNH: REUTERS

Không chỉ chỉ trích lối chơi, báo Pháp còn đưa ra hàng loạt thống kê đáng quên để phản ánh sự sa sút của "Les Bleus". Theo L'Équipe, đây là lần đầu tiên sau 90 năm, kể từ trận giao hữu gặp Hà Lan năm 1936, đội tuyển Pháp bị dẫn tới 4 bàn sau hiệp một. Đồng thời, họ cũng chưa từng để thủng lưới 4 bàn trong 45 phút đầu kể từ năm 1968.

Tờ báo cũng chỉ ra rằng dưới thời HLV Didier Deschamps, đây là lần đầu tiên đội tuyển Pháp để thủng lưới từ hai bàn trở lên ở hai trận liên tiếp, sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết. Xa hơn, L'Équipe thống kê rằng bóng đá thế giới cũng đã 12 năm mới lại chứng kiến một trận đấu loại trực tiếp World Cup có cách biệt 4 bàn ngay sau hiệp một, kể từ trận bán kết Brazil thua Đức 1-7 tại World Cup 2014.