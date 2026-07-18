Trực tiếp World Cup 2026, Pháp - Anh: Ai sẽ nhận quà an ủi?

"Nếu chúng tôi thắng, chúng tôi (đội tuyển Anh) sẽ có kết quả tốt nhất tại World Cup trong 60 năm qua. Đó là viễn cảnh, đúng vậy. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng tinh thần là có thật, ý chí là có thật, và sự đoàn kết mà chúng tôi đã xây dựng là không thể nghi ngờ", HLV Tuchel của đội tuyển Anh nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Không có chuyện Harry Kane và đội tuyển Anh buông xuôi trận tranh hạng ba World Cup 2026, thậm chí là quyết tâm rất lớn Ảnh: Reuters

Trận tranh hạng ba tại World Cup 2026 diễn ra trên sân Hard Rock và do trọng tài người Venezuela, ông Jesus Valenzuela cùng các cộng sự đồng hương của mình, gồm Jorge Urrego và Tulio Moreno điều hành.

Nhiều ý kiến cho rằng, cả hai đội tuyển Anh và Pháp đều "chán nản" không muốn thi đấu trận mang tính an ủi này, vì mục tiêu của họ đều là trận chung kết, nhưng đã thất bại trước lần lượt các đối thủ Argentina và Tây Ban Nha ở bán kết.

Tuy nhiên, như HLV Tuchel đã nói ở trên, HLV Deschamps của đội tuyển Pháp cũng nhấn mạnh lại: "Đúng, chúng tôi không muốn chơi trận này hơn người Anh, nhưng nó cũng là mục tiêu của chúng tôi. Trận đấu này là để tranh giành vị trí thứ ba. Tôi có trách nhiệm phải làm mọi thứ để đạt được mục tiêu đó. Đây cũng không phải là trận giao hữu, để có thể tùy tiện ra các quyết định sai lầm".

Theo báo chí Pháp, mặc dù HLV Deschamps đã lên kế hoạch xoay vòng đội hình thi đấu trận tranh hạng ba, nhưng cũng có khả năng tiền đạo chủ chốt Mbappe sẽ đá chính từ đầu, hoặc vào sân hiệp hai. Lý do, mục tiêu phải giành vị trí hạng ba tại World Cup và trong trận đấu cuối cùng của HLV Deschamps với "Les Bleus", bên cạnh đó là cuộc đua vua phá lưới.

Mbappe hiện ghi 8 bàn và có 3 pha kiến tạo, nhưng tiền đạo này đang xếp sau danh thủ Messi (Argentina), người cũng ghi 8 bàn nhưng có 4 pha kiến tạo.

Tiền đạo Mbappe sẽ đá chính vì anh vẫn còn mục tiêu để phấn đấu, đó là ghi bàn để chạy đua danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 với Messi Ảnh: Reuters

Dự kiến, HLV Deschamps cũng sẽ để tiền vệ kỳ cựu N'Golo Kante đá chính trận tranh hạng ba, sau khi chưa được thi đấu một phút nào kể từ đầu World Cup 2026 đến nay. Tương tự, một số cầu thủ dự bị hoặc thi đấu ít, cũng sẽ được ưu tiên. Nhưng đội hình chính của đội tuyển Pháp vẫn có những ngôi sao hàng đầu khác có thể ra sân thi đấu.

Với đội tuyển Anh, HLV Tuchel cũng sẽ có sự thay đổi, nhưng không nhiều, trong đó có thể tiền vệ tấn công Bukayo Saka sẽ được đá chính. Harry Kane và Jude Bellingham cũng sẽ góp mặt.

Tranh hạng ba World Cup: Lịch sử nghiêng về đội tuyển Anh, hiện tại gọi tên Pháp

"Tam sư" cũng trong tình trạng thất vọng sau trận thua Argentina, đến nay ngay cả HLV Tuchel còn chưa nuốt trôi sự cay đắng. Nhưng nhà cầm quân này khẳng định, ông và các ông trò phải nhanh chóng gạt bỏ nỗi đau này để hướng đến trận tranh hạng ba với đội tuyển Pháp.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Pháp và Anh đã gặp nhau 32 trận trên mọi đấu trường chính thức và giao hữu, trong đó Anh chiếm ưu thế với 17 trận thắng, có 10 trận thua và 5 trận hòa với Pháp.

Tại World Cup, hai đội đã gặp nhau ba trận, Anh thắng ở vòng bảng năm 1966 (tỷ số 2-0) và vòng bảng năm 1982 (tỷ số 3-1). Pháp giành chiến thắng đầu tiên trước Anh là tại tứ kết World Cup 2022 (tỷ số 2-1). Đây là lần đầu tiên hai đội đụng độ nhau ở trận tranh hạng ba tại World Cup.