Yamal: ‘Họ hỏi tôi có sợ đội tuyển Pháp và Mbappe không, tôi nói không!’

Yamal vừa sinh nhật 19 tuổi

Yamal đón sinh nhật lần thứ 19 (ngày 13.7) rất đặc biệt, khi đang dồn mọi tâm trí chuẩn bị cho trận bán kết nóng bỏng giữa Tây Ban Nha gặp kình địch đội tuyển Pháp.

"Món quà sinh nhật tuổi 19 này, tôi sẽ tự thưởng cho mình, đó là một chiến thắng và một chuyến đi đến New York!", Yamal nói đầy sự tự tin trong cuộc họp báo tại Dallas (Mỹ) sáng 14.7 (giờ Việt Nam). Đến New York, như Yamal nói, đó là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife vào ngày 20.7.

Yamal đón sinh nhật tuổi 19 bằng sự tự tin mạnh mẽ, anh khẳng định 'không sợ đội tuyển Pháp và Mbappe' Ảnh: Reuters

"Họ hỏi tôi có sợ không và tôi nói không. Như Kounde đã nói, bóng đá là như vậy. Chỉ thế thôi", Yamal đáp đầy dứt khoát khi nhận câu hỏi đánh giá về đội tuyển Pháp và Mbappe. Trong đó, Kounde như Yamal đề cập là trung vệ 27 tuổi chủ chốt của đội tuyển Pháp, cũng là bạn đồng đội thân thiết với Yamal ở CLB Barcelona.

"Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Tất cả các bạn đều nói rằng tôi không ở phong độ tốt nhất, vì vậy các bạn không nên kỳ vọng gì ở tôi. Nhưng tôi tin rằng ngày mai mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tôi chắc chắn đó sẽ là một ngày đặc biệt", Yamal nhấn mạnh.

Yamal đến nay chỉ mới ghi 1 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha sau 6 trận tại World Cup 2026, khác hẳn hình ảnh thi đấu rất bùng nổ của cầu thủ trẻ có tài năng đặc biệt này khi góp phần cho "La Roja" đánh bại đội tuyển Pháp hai lần gặp nhau gần đây, gồm đều tại bán kết EURO 2024 và UEFA Nations League 2025.

"Chỉ đóng một vai trò khá thầm lặng về mặt ghi bàn, nhưng Yamal đến nay đã thực sự đã trưởng thành về nhiều mặt khác, khi là nhân tố cực kỳ quan trọng đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội tuyển Tây Ban Nha. Và đó chính là điều mà HLV Luis de la Fuente rất muốn nhìn thấy ở cậu học trò trẻ tuổi này, phải kiên nhẫn và bùng nổ đúng thời điểm cần nhất", theo báo MARCA.

Yamal cũng có những đánh giá như "người lớn" thực thụ, khi cho rằng cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giải đấu bởi chất lượng của cả hai đội và sự cân bằng giữa hai đội. Yamal cũng bày tỏ, rằng cảm thấy một sự thoải mái rất lớn trước trận đấu, mặc dù cũng nhìn nhận đây sẽ là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

"Tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Thực tế là tôi còn đang chuẩn bị đi gặp anh trai mình để cắt tóc. Trận đấu này sẽ rất tuyệt vời. Đó là trận đấu mà mọi người đều muốn diễn ra. Cả hai đội sẽ tấn công và phòng thủ. Có lẽ đó sẽ là một trận đấu rất cân bằng. Tôi biết đó là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình", Yamal kết luận.