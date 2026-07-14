Pháp - Tây Ban Nha (2 giờ ngày 15.7, trực tiếp trên VTV5): Les Bleus đòi nợ La Roja

Tham vọng của "Les Bleus"

Trong lịch sử 96 năm của World Cup, chỉ Brazil và Đức từng 3 lần liên tiếp lọt vào chung kết, và Pháp muốn là nền bóng đá thứ 3 làm được điều này. Nhưng trước hết họ sẽ phải vượt qua Tây Ban Nha trong trận bán kết đỉnh cao, giữa 2 nhà cựu vô địch có lực lượng mạnh nhất, đều xem nhau là thách thức lớn nhất cho tham vọng vô địch. Tin vui khi Mbappe, Kone… đã hết đau, sẵn sàng đá chính giúp "Les Bleus" có đội hình mạnh nhất. Đội tuyển Pháp đang quá mạnh, gần như không có điểm yếu, thể hiện qua việc Opta đánh giá cơ hội vô địch cao nhất lên đến 33,58%. Mbappe (8 bàn) và Dembele (5 bàn) sẽ dẫn đầu hàng công, cùng với Olise đang dẫn đầu World Cup 2026 với 5 pha kiến tạo thành bàn.

Mbappe (10) sẽ là chỗ dựa của Pháp cho tham vọng lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup ẢNH: AP

Trong trận đấu diễn ra vào ngày Quốc khánh Pháp (giờ châu Âu), HLV Deschamps muốn đánh dấu kỷ lục trận cầm quân thứ 26 tại World Cup bằng một chiến thắng để đòi món nợ thua 1-2 tại bán kết EURO 2024. Người Pháp có sự ủng hộ của lịch sử: toàn thắng 4 trận bán kết World Cup với 3 trận sau không để thủng lưới bàn nào. Đặc biệt, Pháp đã đánh bại Tây Ban Nha trong lần gặp nhau duy nhất tại World Cup, với trận thắng ngược 3-1 năm 2006.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Tôi cảm nhận càng vào sâu trong giải thì đội tuyển Pháp càng mạnh mẽ và đáng gờm hơn nhiều. Sức mạnh của họ không chỉ ở bộ tứ tấn công Mbappe - Dembele - Olise - Doue/Barcola mà còn ở tuyến giữa mạnh mẽ, hàng thủ chắc chắn và thủ môn Maignan đáng tin cậy. HLV Didier Deschamps quá giàu kinh nghiệm ở kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp với thứ bóng đá đa dạng, mạnh mẽ và lì lợm… Ngược lại, sức mạnh 2 biên của đội tuyển Tây Ban Nha đã suy yếu đi nhiều khi Yamal, Williams xuống phong độ vì chấn thương. Yamal đang chơi rất cố gắng nhưng chưa tìm lại sự bùng nổ, khiến lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha đang dựa quá nhiều vào Rodri ở giữa sân. Họ vẫn là đội bóng hàng đầu về khả năng kiểm soát bóng, nhưng tính sát thương khi tiếp cận khung thành đối phương đã suy yếu nhiều do thiếu một trung phong cắm gây áp lực mạnh mẽ và tính đột biến, cơ động từ 2 biên".

Chìa khóa giữa sân

Ứng cử viên số 2 cho chức vô địch (23,84%), Tây Ban Nha cũng có niềm tin mạnh mẽ khi đã thắng Pháp đến 7 trong 10 trận gần, trong đó tỷ số 2-1 ở bán kết EURO 2024 và 5-4 ở chung kết Nations League 2025. Bàn thua trước Bỉ ở tứ kết mới là lần thủng lưới đầu tiên của Tây Ban Nha tại giải lần này - một thông số quá ấn tượng. Thực tế, "La Roja" đã chỉ thua đúng 1 trong 27 trận đấu ở các giải đấu lớn kể từ World Cup 2018, bất bại trong 14 trận gần nhất và giữ sạch lưới 9 trận. Cá nhân HLV De La Fuente đang rất "mát tay" giúp "La Roja" thắng 12/13 trận.

Đối trọng với hàng công Pháp, đội tuyển Tây Ban Nha ngoài Yamal còn có Oyarzabal (đã ghi 4 bàn) và các vệ tinh giàu tính đột biến Ferran Torres, Nico Williams, Olmo… Đừng quên "siêu dự bị" Merino với kỷ lục World Cup: người đầu tiên vào sân từ ghế dự bị ghi bàn quyết định cho 2 trận knock-out trước Bỉ và Bồ Đào Nha. Thủ lĩnh tuyến giữa Rodri được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao trước Bồ Đào Nha và Bỉ, điều được xem là chìa khóa trong cuộc chiến khắc nghiệt với hàng tiền vệ đầy sức mạnh của Pháp.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Tôi cho rằng tâm điểm trận đấu sẽ là ở khu vực giữa sân nóng bỏng. HLV De La Fuente sẽ muốn Tây Ban Nha phát huy khả năng kiểm soát bóng để hạn chế tốc độ và sức mạnh của đội tuyển Pháp. Ngược lại, HLV Deschamps sẽ muốn đội Pháp chơi thứ bóng đá trực diện hơn, nhờ sức sáng tạo của Olise và tốc độ của Mbappe, Dembele. Bộ tứ nguyên tử của Pháp đã quá hay kể từ đầu giải, nhưng tôi rất háo hức chờ kịch bản họ phục hận thất bại EURO 2024 bằng một pha ghi bàn từ tuyến sau: Rabiot sút xa hay hậu vệ lên tham gia không chiến. Pháp nếu thắng sẽ là trận đấu rất không dễ dàng, với tỷ số kỳ vọng có thể là 2-1 sau hiệp phụ".