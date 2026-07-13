FIFA ‘chiều’ Argentina hết nấc trước bán kết gặp Anh, gợi lại 'điềm lành' Maradona

Theo Metro (Anh), FIFA đã xác nhận Argentina sẽ mặc bộ trang phục sân khách màu xanh ở trận bán kết diễn ra trên sân Mercedes-Benz (Atlanta), thay vì bộ áo sọc xanh trắng truyền thống. Đây là kết quả của một "nguyện vọng đặc biệt" do Liên đoàn Bóng đá Argentina gửi lên trước trận đấu.

Nhà báo Gaston Edul của Argentina tiết lộ chính đội bóng của HLV Lionel Scaloni chủ động đề nghị được sử dụng bộ trang phục này. FIFA sau đó đã phê duyệt và sẽ công bố chính thức màu áo của hai đội vào ngày 14.7. Theo đó, Argentina sẽ mặc áo xanh, quần đen, còn đội tuyển Anh ra sân với trang phục toàn trắng.

Đội tuyển Argentina sẽ có lần thứ 2 sử dụng màu áo xanh ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ký ức đẹp của đội tuyển Argentina với màu áo xanh

The Mirror nhận xét, động thái này được xem là mang nhiều ý nghĩa hơn yếu tố chuyên môn. Bộ trang phục màu xanh hải quân từng gắn với một trong những chương nổi tiếng nhất lịch sử World Cup khi huyền thoại Diego Maradona mặc chiếc áo này để ghi cả bàn thắng "Bàn tay của Chúa" lẫn pha solo kinh điển loại đội tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986 ở Mexico.

Không chỉ vậy, Argentina cũng sử dụng màu áo xanh trong chiến thắng trước Anh tại vòng 16 đội World Cup 1998, trận đấu nổi tiếng với chiếc thẻ đỏ của David Beckham sau tình huống va chạm cùng Diego Simeone trước khi Albiceleste (biệt danh của đội tuyển Argentina) thắng trên chấm luân lưu.

Theo The Mirror, việc FIFA chấp thuận nguyện vọng này đã tạo nên sự phấn khích lớn trong cộng đồng người hâm mộ Argentina. Nhiều CĐV tin rằng màu áo xanh mang lại "điềm lành" trong các cuộc chạm trán với Anh, trái ngược với bộ áo sân nhà truyền thống từng xuất hiện ở những thất bại trước đối thủ này tại World Cup 1966 và 2002.

Bộ trang phục sân khách màu xanh mới chỉ được Argentina sử dụng một lần tại World Cup 2026, trong chiến thắng trước Jordan ở vòng bảng. Dù vậy, người hâm mộ xứ Tango kỳ vọng việc tái sử dụng màu áo gắn với những chiến tích lịch sử sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Lionel Messi và các đồng đội.

Bên cạnh đó, truyền thông Argentina cũng chỉ ra một số sự trùng hợp thú vị. Theo nhật báo TN, Argentina đều bất bại ở vòng bảng các kỳ World Cup 1986, 1998 và nay là 2026. Ngoài ra, trước khi gặp Anh ở hai kỳ World Cup nói trên, Albiceleste đều có hậu vệ ghi bàn tại vòng knock-out. Năm nay, Lisandro Martinez và Cristian Romero cũng đã lập công trên hành trình vào bán kết.

Trong khi đó, đội tuyển Anh sẽ tiếp tục sử dụng bộ trang phục toàn trắng, giống như ở các chiến thắng trước CHDC Congo và Na Uy tại World Cup lần này. Thủ môn Jordan Pickford vẫn mặc bộ đồ màu vàng quen thuộc.

Messi sẽ có lần đầu chạm trán đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Ngoài yếu tố chuyên môn, cuộc so tài lần này còn đánh dấu cột mốc đáng chú ý với Lionel Messi. Nếu ra sân như dự kiến, đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp siêu sao 39 tuổi chạm trán đội tuyển Anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

"Đúng vậy, gặp những đội bóng lớn luôn là điều đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu tuyển Anh, vì vậy chắc chắn sẽ là một trận đấu rất đáng nhớ", Messi chia sẻ.

Chủ nhân 8 Quả bóng vàng cũng thừa nhận người Argentina luôn nhắc đến chiến thắng lịch sử năm 1986 qua những hình ảnh và thước phim về Maradona, nhưng khẳng định thế hệ hiện tại không để quá khứ tạo áp lực.

Messi nhấn mạnh: "Tất nhiên, thi đấu với đội tuyển Anh luôn rất đặc biệt vì họ là một cường quốc bóng đá. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu như mọi trận bán kết World Cup khác, cố gắng đạt phong độ tốt nhất để cạnh tranh và giành quyền vào chung kết".