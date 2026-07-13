Mbappe mang tin cực vui cho Pháp, Konate đáp trả tuyên bố của Yamal trước bán kết

Theo báo L'Equipe, sau một ngày được nghỉ ngơi, đội tuyển Pháp đã trở lại Bentley (Mỹ) để chuẩn bị cho chuyến di chuyển đến Dallas, nơi diễn ra trận bán kết với Tây Ban Nha (2 giờ ngày 15.7). Tâm điểm chú ý là tình trạng của Mbappe sau khi tiền đạo này phải rời sân sớm ở trận thắng Ma Rốc vì đau mắt cá chân.

Mbappe đạt thể trạng tốt nhất, chăm chỉ tập với quả bóng mới

Những lo ngại nhanh chóng được xóa bỏ khi chân sút của Real Madrid xuất hiện trên sân tập mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Đội ngũ y tế đội tuyển Pháp xác nhận Mbappe chỉ trải qua các bước kiểm tra, chườm đá và theo dõi theo đúng quy trình nhằm phòng ngừa biến chứng, thay vì gặp chấn thương nghiêm trọng.

Mbappe (số 10) bị chấn thương trận gặp Ma Rốc và rời sân sớm ẢNH: REUTERS

Tiền đạo 27 tuổi tập luyện cùng nhóm các cầu thủ đá chính như Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue... trong buổi hồi phục gồm chạy nhẹ, khởi động và các bài tập duy trì thể lực. Không khí trên sân khá thoải mái khi Mbappe liên tục trò chuyện, cười đùa cùng đồng đội, qua đó phát đi tín hiệu anh hoàn toàn sẵn sàng cho màn so tài với Tây Ban Nha.

Bên cạnh tin vui về Mbappe, đội tuyển Pháp cũng chứng kiến sự vắng mặt của hai trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba trong phần tập luyện cùng toàn đội. Tuy nhiên, ban huấn luyện “Les Bleus” không quá lo lắng.

L'Equipe cho biết Saliba vẫn đang được điều chỉnh giáo án riêng để kiểm soát cơn đau lưng đã xuất hiện từ đầu giải, còn Upamecano tiếp tục thực hiện chương trình quản lý thể trạng nhằm tránh tái phát vấn đề ở chân. Cả hai đều được kỳ vọng sẽ đủ điều kiện ra sân ở trận bán kết.

Trong buổi tập này, đội tuyển Pháp cũng lần đầu làm quen với mẫu bóng mới do Adidas đưa vào sử dụng từ vòng bán kết. Mbappe được ghi nhận dành khá nhiều thời gian kiểm tra cảm giác với trái bóng mới, sau khi đã ghi tới 8 bàn tại World Cup 2026.

Konate không quan tâm những lời của Yamal

Không chỉ nhận tin tích cực về lực lượng, đội tuyển Pháp còn được hỏi về phát biểu gây chú ý của Lamine Yamal. Sau chiến thắng trước Bỉ, ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha từng tuyên bố: "Chúng tôi đã thắng Pháp trong hai lần gặp gần nhất. Nếu có đội phải sợ thì đó là Pháp. Chúng tôi không sợ họ".

Yamal tỏ ra rất tự tin trước trận bán kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp ẢNH: REUTERS

Đáp lại, trung vệ Ibrahima Konate cười trước khi trả lời các phóng viên. Anh nhấn mạnh: "Không, chúng tôi không quan tâm người khác nói gì. Chúng tôi không được phép sợ bất kỳ đối thủ nào, nhưng cũng phải giữ sự khiêm tốn. Cậu ấy muốn nói gì thì nói. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất và sau trận đấu sẽ biết ai là người mỉm cười".

Konate cũng đánh giá Tây Ban Nha là một tập thể rất mạnh và không nên chỉ tập trung vào riêng Yamal.

Trong khi đó, Maxence Lacroix cũng không muốn tạo thêm căng thẳng trước trận đấu. Hậu vệ này khẳng định đội tuyển Pháp tôn trọng sức mạnh của Tây Ban Nha nhưng hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình.

Lacroix bày tỏ: "Chúng tôi không hề sợ hãi. Chúng tôi hiểu điểm mạnh của mình, đồng thời biết Tây Ban Nha đang có phong độ rất cao. Mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng và toàn đội sẽ tập trung tối đa cho điều đó".