Báo Thụy Sĩ tiếc nuối vì đội nhà bị Argentina loại, thán phục khoảnh khắc xuất thần của Alvarez

Theo Blick, đây là một trong những thất bại tiếc nuối nhất của bóng đá Thụy Sĩ trong nhiều năm qua. Tờ báo mở đầu bằng dòng tít đầy cảm xúc: "Thụy Sĩ đã khép lại giấc mơ World Cup sau một trận đấu anh hùng".

Blick cho rằng Thụy Sĩ đã chiến đấu kiên cường suốt hơn 120 phút, trong đó gần nửa thời gian phải thi đấu với chỉ 10 người sau khi Embolo nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 70. Khi mọi người bắt đầu nghĩ đến loạt sút luân lưu, Alvarez đã tạo nên khoảnh khắc thiên tài bằng cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm ở phút 112, khiến thủ môn Gregor Kobel hoàn toàn bất lực.

Tờ báo viết đầy tiếc nuối: "Trong hơn 124 phút, Thụy Sĩ đã chiến đấu đến giới hạn trước nhà vô địch thế giới. Nhưng chỉ một khoảnh khắc xuất thần của Alvarez đã phá tan mọi hy vọng".

Đội tuyển Thụy Sĩ (áo đỏ) chia tay World Cup 2026 sau trận thua Argentina ẢNH: REUTERS

Alvarez được truyền thông Thụy Sĩ ca ngợi

Điều đáng chú ý là báo chí Thụy Sĩ không dành nhiều lời khen cho Lionel Messi, dù anh có một pha kiến tạo từ quả phạt góc giúp Alexis Mac Allister mở tỷ số. Theo Blick, siêu sao 39 tuổi trải qua một trận đấu khá mờ nhạt và chỉ thực sự tạo ra hai tình huống nguy hiểm đáng kể. Trong khi đó, người quyết định số phận trận đấu lại là Alvarez.

Blick thừa nhận: "Phải công bằng mà nói, đó là một bàn thắng trong mơ". Tờ báo mô tả tiền đạo Atletico Madrid xử lý gọn gàng ở rìa vòng cấm trước khi tung cú sút cong hoàn hảo vào góc cao, khiến Kobel không còn cơ hội cản phá.

Ngay sau đó, khi Thụy Sĩ buộc phải dâng toàn đội hình tìm bàn gỡ, Lautaro Martinez ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.

Một trong những chủ đề được truyền thông Thụy Sĩ nhắc đến nhiều nhất là tình huống Embolo bị truất quyền thi đấu. Theo Blick, trọng tài Joao Pinheiro ban đầu rút thẻ vàng với Leandro Paredes của Argentina. Tuy nhiên sau khi VAR yêu cầu xem lại tình huống vì lỗi xác định nhầm cầu thủ, vị trọng tài người Bồ Đào Nha đã thay đổi quyết định và rút thẻ vàng thứ hai dành cho Embolo vì lỗi ăn vạ.

Tờ báo cho rằng đây là bước ngoặt của trận đấu, đồng thời nhấn mạnh nếu trọng tài không rút thẻ nhầm cho Paredes ngay từ đầu thì VAR cũng không thể can thiệp theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, 20 Minuten nhận định trước thời điểm mất người, Thụy Sĩ là đội chơi ngang ngửa, thậm chí có phần lấn lướt Argentina sau bàn gỡ hòa của Dan Ndoye. Tuy nhiên khi phải đá thiếu người, họ buộc phải lùi sâu phòng ngự và cuối cùng không thể chống đỡ trước sức ép ngày càng lớn từ nhà đương kim vô địch thế giới.

Hành trình của thầy trò HLV Murat Yakin vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi ẢNH: REUTERS

Trong khi tiếc nuối về kết quả, Aargauer Zeitung vẫn dành nhiều lời ngợi khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV Murat Yakin. Tờ báo cho rằng Thụy Sĩ đã có một trận đấu "đầy quả cảm", đặc biệt sau khi chỉ còn 10 người trên sân. Kế hoạch kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu gần như thành công, trước khi Alvarez tạo nên khoảnh khắc xuất thần.

Aargauer Zeitung mô tả cú sút của tiền đạo Argentina là "đi thẳng vào trái tim của người Thụy Sĩ", đồng thời khẳng định Argentina không chỉ có Messi mà còn sở hữu nhiều ngôi sao biết tạo khác biệt đúng thời điểm.

Sau trận đấu, thủ môn Gregor Kobel cũng bày tỏ niềm tự hào về các đồng đội. Anh cho biết cả đội đã chiến đấu đến giới hạn và cảm thấy rất đau lòng khi bị loại theo cách như vậy.