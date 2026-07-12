Cha Haaland tức giận vì Na Uy thua ngược Anh: 'Làm tốt lắm, Bellingham và trọng tài'

Đội tuyển Na Uy nhập cuộc đầy tự tin trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 và sớm có bàn mở tỷ số, khiến đối thủ rơi vào thế bám đuổi. Đội bóng Bắc Âu tiếp tục chơi lấn lướt trong nhiều thời điểm và tưởng như đã tìm được bàn thứ 2 ở phút 55 khi Torbjorn Heggem đưa bóng vào lưới đội tuyển Anh sau một tình huống tấn công.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Pháp Clement Turpin xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson và không công nhận bàn thắng. Quyết định gây tranh cãi này trở thành bước ngoặt của trận đấu, trước khi đội tuyển Anh ghi thêm bàn ở phút thứ 3 của hiệp phụ thứ nhất nhờ công của Jude Bellingham, qua đó lội ngược dòng thắng 2-1, giành vé vào bán kết. Trước đó, cũng chính Bellingham là người gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Anh.

Các cầu thủ Na Uy không hài lòng với quyết định của trọng tài Clement Turpin ẢNH: REUTERS

Cơn giận dữ ở Na Uy vẫn tiếp diễn

Bình luận viên Simen Stamso-Moller của đài TV 2 thừa nhận ông phải kiềm chế để không buông những lời nặng nề về quyết định của trọng tài. Trong khi đó, chuyên gia Bernt Hulsker của báo Dagbladet gọi đây là "một vụ bê bối VAR quy mô lớn".

Cựu trọng tài cấp cao Per Ivar Staberg cũng phản đối hoàn toàn quyết định này. "Thật vô lý", ông bình luận với Dagbladet, còn chuyên gia Lars Taernas viết trên mạng xã hội X rằng đây là "một trò hề đối với bóng đá".

Ngay sau trận đấu, Alfie Haaland, cha của Erling Haaland, cũng thể hiện sự bức xúc bằng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy mỉa mai trên mạng xã hội X: "Làm tốt lắm, Bellingham và trọng tài". Bài đăng nhanh chóng được người hâm mộ Na Uy chia sẻ rộng rãi, như một cách thể hiện sự bất bình với những diễn biến trên sân.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Erling Haaland không giấu được sự thất vọng khi Na Uy để đội tuyển Anh lội ngược dòng 2-1 và dừng bước trước ngưỡng cửa bán kết.

"Chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn thế", tiền đạo của Man City chia sẻ với truyền thông Na Uy. Dù thất bại, Haaland vẫn hy vọng người hâm mộ quê nhà tự hào về hành trình mà toàn đội đã tạo nên tại World Cup 2026.

Một trong những hình ảnh gây xúc động nhất sau trận là thủ môn Orjan Nyland bật khóc vì sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn thua quyết định. Trước đó, chính Nyland là người hùng khi cản phá thành công quả phạt đền trước Brazil, góp công lớn đưa Na Uy vào tứ kết.

Đội trưởng Martin Odegaard lập tức đứng ra bảo vệ người đồng đội. "Anh ấy đã cứu chúng tôi ở trận trước và thi đấu xuất sắc suốt giải. Chúng tôi thắng cùng nhau và cũng thua cùng nhau", tiền vệ của Arsenal nhấn mạnh.

HLV đội tuyển Na Uy cũng nhiều lần phản ứng với trọng tài ẢNH: REUTERS

HLV Stale Solbakken cũng không muốn đổ lỗi hoàn toàn cho công tác trọng tài, dù thừa nhận đội bóng đã không nhận được những quyết định có lợi.

"Tôi thấy tiếc cho các cầu thủ. Đây là bộ mặt tàn khốc nhất của bóng đá đỉnh cao. Trước Brazil chúng tôi là bên hưởng niềm vui, còn hôm nay thì không. Nhưng sau khoảng 20 phút đầu khó khăn, các cầu thủ đã chơi một trận đấu quả cảm theo mọi cách có thể", chiến lược gia 52 tuổi chia sẻ.

Dừng bước ở tứ kết là cái kết đầy tiếc nuối với Na Uy, đặc biệt khi đội bóng của Haaland đã tiến rất gần đến tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, hành trình lịch sử tại World Cup 2026 vẫn được xem là cột mốc quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng cho thế hệ vàng của bóng đá Na Uy trong tương lai.