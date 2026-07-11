Trực tiếp Na Uy - Anh, tứ kết World Cup 2026: Haaland đọ tài Harry Kane

Không chỉ đội tuyển Anh mà tất cả các đối thủ trước đó khi chạm trán với đội tuyển Na Uy đều tìm cách phong tỏa Haaland - tiền đạo đang chơi cho CLB Man City. Thế nhưng với tài năng của mình, Haaland vẫn biết cách tỏa sáng khi có được 7 bàn sau 5 trận.

Haaland (trái) là mũi tấn công nguy hiểm nhất của đội tuyển Na Uy mà hàng phòng ngự đội tuyển Anh phải phong tỏa ẢNH: REUTERS

Ở vòng 32 đội, Haaland ghi bàn ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà. Đặc biệt ở vòng 16 đội chạm trán với ứng viên vô địch Brazil, Haaland bị các hậu vệ đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới theo kèm rất chặt. Thế nhưng anh vẫn rực sáng, lập cú đúp giúp đội tuyển Na Uy quật ngã Brazil để lần đầu giành quyền vào tứ kết World Cup.

Ở chiến thắng 3-2 trước Mexico tại vòng đấu trước, đội tuyển Anh cho thấy những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Đáng lo hơn với Tam sư khi hậu vệ Jarell Quansah bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận trước. Một số tuyển thủ Anh như hậu vệ Marc Guehi cũng gặp vấn đề sức khỏe trước khi xung trận ở tứ kết với Na Uy. Vì thế nhiệm vụ phong tỏa Haaland càng trở nên khó khăn với Tam sư.

Harry Kane (trái) cùng đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn khi chạm trán Na Uy ẢNH: REUTERS

Người hâm mộ chờ xem màn thể hiện của 2 chân sút hàng đầu tại World Cup 2026 là Haaland (Na Uy) và Harry Kane (đội tuyển Anh) khi đối đầu nhau. Haaland (7 bàn) và Harry Kane (6 bàn) đang trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới, cạnh tranh với 2 đối thủ đáng gờm là Mbappe (Pháp, 8 bàn) và Messi (Argentina, 8 bàn). Thế nhưng cả Haaland và Harry Kane đều tập trung cho mục tiêu quan trọng hơn là đưa đội tuyển của mình giành quyền đi tiếp.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích: "Đặt tất cả lên bàn cân thì đội tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn so với Na Uy. Màn thể hiện của Tam sư chưa thật sự ấn tượng nhưng họ vẫn thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm của đội bóng lớn. HLV Thomas Tuchel có trong tay dàn tuyển thủ chất lượng, có chiều sâu khi đội hình chính với dự bị không quá chênh lệch. Nhờ đó khi cần thiết, đội tuyển Anh có thể làm mới con người lẫn cách chơi nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất. Trên hàng tấn công, đội tuyển Anh không quá phụ thuộc vào Harry Kane (6 bàn) mà còn có sự chia lửa từ Jude Bellingham (4 bàn) cùng sự cơ động, triển khai tấn công đa dạng từ các nhân tố khác".

Với tính chất quan trọng của vòng tứ kết, ông Đoàn Minh Xương dự đoán đội tuyển Anh sẵn sàng chơi thực dụng trước Na Uy để chờ cơ hội. "Trận đấu giữa đội tuyển Anh với Na Uy sẽ chặt chẽ, nặng về chiến thuật nên có thể không có nhiều pha bóng đẹp mắt như mong đợi. Đội tuyển Na Uy có lợi thế tâm lý phấn chấn, thoải mái. Tuy nhiên, tôi nghĩ đội tuyển Anh sẽ thể hiện được bản lĩnh để giành vé đi tiếp", ông Đoàn Minh Xương nói.