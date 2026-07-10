Tứ kết World Cup: Đội tuyển Anh nhận tin dữ trước trận quyết đấu Haaland và Na Uy

Khả năng ra sân bỏ ngỏ

Marc Guehi đang bị căng cơ gân kheo, gặp phải trong chiến thắng của đội tuyển Anh trước Mexico ở vòng 16 đội. Hậu vệ đang khoác áo Manchester City không thể tham gia buổi tập cuối cùng với các đồng đội trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Na Uy. Khả năng ra sân của Guehi cho "Tam sư" ở trận đấu sắp tới vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong trường hợp xấu là Guehi không kịp bình phục, Dan Burn là cái tên sáng giá sẽ khỏa lấp khoảng trống. Trước đó, Burn vào sân thay người ở phút 75 trận Anh gặp Mexico trên SVĐ Azteca và đã có màn trình diễn xuất sắc. Burn đã thực hiện 6 pha phá bóng giải nguy - con số nhiều nhất đối với một cầu thủ vào sân thay người tại một kỳ World Cup kể từ khi dữ liệu này được thống kê vào năm 1966.

Marc Guehi (bìa trái) đã ra sân cả 5 trận cho đội tuyển Anh trước đó ẢNH: REUTERS

Rice và James tiếp tục là nỗi lo của đội tuyển Anh

Declan Rice và Reece James vẫn là những bài toán gây đau đầu đối với HLV Tuchel. Rice đang phải cách ly với các đồng đội sau khi bị nhiễm khuẩn đường ruột sau chuyến đi tới Mexico. Tuy nhiên, trái ngược với các thông tin trước đó, không có cầu thủ Anh nào khác bị ảnh hưởng. Đội ngũ y tế của đội tuyển Anh tự tin Rice sẽ kịp góp mặt trong trận tứ kết.

Về trường hợp của James, dù anh rất khát khao ra sân và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của HLV Tuchel ở vị trí hậu vệ phải, nhưng chấn thương gân kheo khiến anh không thể tập luyện cùng toàn đội trong gần 3 tuần qua. HLV trưởng đội tuyển Anh sẽ phải tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế vào cuối ngày 10.7 để quyết định xem có nên mạo hiểm với James hay không, bởi nguy cơ tái phát chấn thương hoàn toàn có thể khiến anh phải sớm nói lời chia tay giải đấu.

HLV Tuchel đang đối mặt với những bài toán về nhân sự ẢNH: REUTERS

Quansah nhận án phạt treo giò 2 trận

Trong khi đó, Jarell Quansah đã phải nhận án treo giò 2 trận sau tấm thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng ở vòng 16 đội của Anh trước Mexico. Hậu vệ đang khoác áo Bayer Leverkusen đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR can thiệp và xem xét lại tình huống vào bóng với Jesus Gallardo trong hiệp 2 tại sân Azteca.

Pha vào bóng này bị Ủy ban Kỷ luật FIFA khép vào lỗi "phạm lỗi thô bạo". FIFA đã thông báo rằng Quansah sẽ bị đình chỉ thi đấu ngay lập tức, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong trận tứ kết gặp Na Uy và cả trận bán kết (nếu Tam sư đi tiếp).