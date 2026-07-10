HLV đội tuyển Bỉ và Lukaku nói cứng trước tứ kết World Cup: ‘Tây Ban Nha sẽ phải toát mồ hôi’

Đội tuyển Bỉ ghi bàn nhiều thứ hai tại World Cup

HLV trưởng đội tuyển Bỉ, ông Rudi Garcia nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận tứ kết: "Chúng tôi biết mình đang đối đầu với một trong những ứng cử viên vô địch. Tây Ban Nha có lẽ là đội kiểm soát bóng tốt nhất và họ đã chơi theo một phong cách được định hình đặc trưng suốt 15 đến 20 năm qua. Nhưng đội tuyển Bỉ là một tập thể với các cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi là đội ghi bàn nhiều thứ hai tại World Cup. Chúng tôi tin mình có thể làm nên chuyện trước Tây Ban Nha".

Đội tuyển Bỉ với 13 bàn thắng, là đội ghi bàn nhiều thứ ba sau Pháp (16 bàn) và Argentina (14 bàn) tại World Cup 2026 tính đến thời điểm này.

Lukaku (giữa) và HLV trưởng Rudi Garcia (bìa phải) trong buổi họp báo trước trận tứ kết giữa Bỉ và Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Ông Garcia cho biết: "Chúng tôi vừa đánh bại đội tuyển Mỹ ngay tại một SVĐ mà tất cả mọi người đều chống lại chúng tôi. Tuy nhiên, khán giả không phải là những người ghi bàn. Chúng tôi sẽ tập trung vào những gì mình có thể làm. Đối đầu với một tập thể chơi bóng tuyệt vời như Tây Ban Nha đã là quá đủ việc để chúng tôi phải lo liệu rồi. Ngay cả khi ở thế cửa dưới, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khiến họ phải toát mồ hôi".

Không muốn xách vali về nước

Tiền đạo kỳ cựu Romelu Lukaku cũng chia sẻ đầy quyết tâm: "Nếu đã tiến đến vòng này, bạn chắc chắn không thi đấu chỉ để xách vali về nước".

"Tây Ban Nha là một đội bóng xuất sắc. Họ chơi tốc độ ở hai biên và có chiều sâu đội hình tuyệt vời. Nhưng đội tuyển Bỉ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có những quân bài có thể gây khó khăn cho họ", cựu chân sút của Manchester United nói thêm.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra lúc 2 giờ ngày 11.7, theo giờ Việt Nam.