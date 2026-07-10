Cọng hành ‘giống’ Haaland gây sốt mạng, chính chủ cũng phải vào cuộc: ‘Lời bình’ cười vỡ bụng

Một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải bức ảnh cọng hành bén rễ. Phần thân dài màu xanh kết hợp với cụm rễ màu vàng nhạt phía trên tạo nên hình dáng khá giống mái tóc vàng dài đặc trưng của Haaland khi đang tăng tốc trên sân cỏ. Ngay sau đó, cư dân mạng ghép bức ảnh cọng hành với một khoảnh khắc nổi tiếng của chân sút Na Uy và đặt câu hỏi: "Tôi có điên không hay nó giống Haaland thật?".



Bài đăng nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng không chỉ mái tóc mà cả góc nghiêng khuôn mặt, phần cổ và biểu cảm của cọng hành cũng gợi nhớ đến ngôi sao đang khoác áo đội tuyển Na Uy. Hàng loạt phiên bản chế ảnh, video so sánh và bình luận hài hước xuất hiện, giúp hình ảnh này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các bài đăng liên quan đến cọng hành này thu hút tổng cộng hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Hình ảnh quá giống nhau

Phản ứng hài hước của Haaland

Sự việc càng trở nên thú vị hơn khi Haaland đã nhìn thấy bài đăng. Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, tiền đạo 25 tuổi phản ứng bằng một hình ảnh chú chó ngồi trên ô tô với ánh mắt đầy bất lực và ngỡ ngàng, như ngầm thừa nhận sự giống nhau giữa mình và "cọng hành nổi tiếng". Hành động này khiến người hâm mộ thích thú vì sự hài hước của chân sút người Na Uy.

Đây không phải lần đầu Haaland trở thành cảm hứng cho các meme trên mạng xã hội. Với mái tóc vàng dài buộc gọn phía sau, khuôn mặt góc cạnh cùng những biểu cảm rất đặc trưng, ngôi sao của Na Uy thường xuyên xuất hiện trong các nội dung hài hước được cộng đồng mạng sáng tạo.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang diễn ra sôi động và Haaland tỏa sáng giúp Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết, việc một cọng hành bất ngờ trở thành "bản sao" của tiền đạo này càng khiến người hâm mộ thích thú. Từ sân cỏ đến mạng xã hội, Haaland dường như vẫn luôn biết cách thu hút sự chú ý theo cách rất riêng.