HLV Tây Nha Ban nhắc khéo Yamal trước trận gặp Bỉ: ‘Messi trông như 19 tuổi thôi đấy’

Yamal, Nico nhìn Messi mà 'bùng nổ'

Yamal, sắp 19 tuổi vào ngày 13.7 tới đây, anh được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Cùng với Nico Williams, bộ đôi này làm điên đảo kỳ EURO 2024 khi "La Roja" đăng quang ngôi vô địch châu Âu lần thứ 4 trong lịch sử.

Yamal sẽ bùng nổ ghi bàn, sau khi bị HLV Luis de la Fuente dùng Messi để khích tướng Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tại World Cup 2026 cho đến nay sau 5 trận, Yamal mới ghi được một bàn, chưa có pha kiến tạo nào, kém xa các đàn anh Messi (Argentina) và Mbappe (Pháp), những người đều đã có 8 bàn cho đến nay. Còn Nico Williams thi đấu 3 trận, nhưng vẫn chưa để lại dấu ấn gì.

Theo HLV Luis de la Fuente: "Yamal đã cho thấy sự trưởng thành ngày càng tăng. Cậu ấy đã đóng góp trong cả mặt trận phòng ngự. Những điều này đã thể hiện ở trận gặp Bồ Đào Nha (vòng 16 đội). Nhưng Yamal sẽ trở lại mặt trận tấn công nhiều hơn ở trận sắp tới đây. Cậu ấy thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình là trên mặt trận tấn công".

Cũng theo HLV Luis de la Fuente, thành công của đội tuyển Tây Ban Nha được xây dựng dựa trên nỗ lực tập thể hơn là sự xuất sắc của cá nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi cầu thủ đều đặt đội bóng lên hàng đầu. "Điều gì không tốt cho tổ ong thì cũng không tốt cho con ong", ông Luis de la Fuente viện dẫn một câu nói nổi tiếng để chia sẻ về quan điểm thi đấu của đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay.

Nhưng mặt khác, nhà cầm quân này cũng có ý khích tướng các ngôi sao trẻ của mình, trong đó có Yamal, Nico Williams hay Victor Munoz, rằng: "Hãy xem, Messi đang thi đấu ở một đẳng cấp phi thường. Messi trông như chỉ mới 19 hoặc 23 tuổi thôi đấy nhé. Cậu ấy không biết mệt mỏi, không bao giờ tự mãn và luôn muốn nhiều hơn nữa mỗi ngày. Cậu ấy là tấm gương cho tất cả các đồng đội của mình".

HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha đã có ý khích tướng các ngôi sao trẻ của mình, khi nói 'Messi trông như 19 hoặc 23 tuổi thôi’ Ảnh: Reuters

Gặp đội tuyển Bỉ là thử thách rất lớn

HLV Luis de la Fuente cũng cảnh báo các cầu thủ của mình, rằng: "Trận gặp đội tuyển Bỉ không phải là cuộc dạo chơi. Đây là trận đấu với sự thử thách rất lớn. Theo tôi, đây sẽ là trận đấu khó nhất của Tây Ban Nha cho đến lúc này tại World Cup 2026".

"Vì sao? Bỉ là một đội rất mạnh. Đây là những cầu thủ đã quen với chiến thắng. Đây sẽ là một trận đấu đầy thử thách", ông Luis de la Fuente nhấn mạnh thêm.

Tây Ban Nha hoặc Bỉ giành chiến thắng sẽ vào bán kết gặp đội tuyển Pháp tại Dallas (lúc 2 giờ, ngày 15.7). Trước đó, "Les Bleus" (biệt danh đội tuyển Pháp) một lần nữa đánh bại đối thủ duyên nợ Ma Rốc với tỷ số 2-0 ngày 10.7, với hai bàn thắng do Mbappe và Ousmane Dembele ghi. Mbappe thậm chí còn sút hỏng 1 quả phạt đền trong hiệp một.

Khi được hỏi về khả năng gặp Pháp ở bán kết, HLV Luis de la Fuente gạt phắt đi, ông cho biết: "Tôi có theo dõi trận đấu (Pháp gặp Ma Rốc). Pháp rõ ràng là đội chơi tốt hơn. Nhưng, tôi nói thật lòng, chúng tôi chỉ tập trung vào trận gặp đội tuyển Bỉ".