HLV Ma Rốc không phục bàn thua trước Pháp: 'Đội dừng lại, để Mbappe ghi bàn vì...'

HLV Ouahbi chưa phục bàn thua của Ma Rốc

Hành trình của Ma Rốc tại World Cup 2026 đã dừng lại ở tứ kết. Thầy trò HLV Mohamed Ouahbi không thể lặp lại kỳ tích bán kết cách đây 4 năm, khi tiếp tục thua Pháp, vẫn với tỷ số 0-2, trong thế trận bị áp đảo toàn diện.

Pháp ép sân Ma Rốc suốt 60 phút đầu, nhưng không ghi bàn do dứt điểm kém hiệu quả. "Gà trống Gô-loa" bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp 1 do Kylian Mbappe sút hỏng, sau đó bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, trong đó có cú sút dội xà của Lucas Digne ngay trước giờ nghỉ.

HLV Ouahbi của Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Theo thống kê, Pháp dứt điểm 11 lần tính đến trước phút 60, với bàn thắng kỳ vọng là 2.00. Chỉ đến khi Mbappe tỏa sáng rực rỡ đúng phút 60, cục diện trận đấu mới thay đổi. Chân sút sinh năm 1998 nhận bóng sát mép vòng cấm rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt. Quỹ đạo quả bóng bay vòng qua trung vệ Issa Diop, rồi vượt ngoài tầm với thủ môn Yacine Bounou đi thẳng vào lưới.

Theo HLV Mohamed Ouahbi, hàng thủ Ma Rốc đã dừng lại ngay trước khoảnh khắc Mbappe ghi bàn, vì cho rằng đã có cầu thủ Pháp để bóng chạm tay. "Một vài cầu thủ Ma Rốc đã dừng lại vì cho rằng có tình huống để bóng chạm tay. Thực sự đã có pha bóng chạm tay. Tôi không biết trọng tài có nên thổi phạt hay không, tôi cũng không thể khẳng định điều đó", ông Ouahbi nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà cầm quân Ma Rốc không phủ nhận, Mbappe đã có khoảnh khắc ngôi sao, với cú cứa lòng kéo đổ hệ thống phòng ngự dày đặc mà đội bóng Bắc Phi đã xây dựng suốt một giờ đồng hồ trước đó.

"Cuối cùng, đó vẫn là khoảnh khắc xử lý cá nhân đẳng cấp của Kylian Mbappe", ông Ouahbi thừa nhận.

HLV Ouahbi thua cuộc đấu trí với người đồng nghiệp Deschamps ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Ma Rốc đã vươn mình sau kỳ tích bán kết World Cup 2022. Achraf Hakimi cùng đồng đội đoạt cú đúp vô địch AFCON (thắng Senegal 3-0 ở chung kết) và Arab Cup (thắng Jordan 3-2 ở chung kết). Trước World Cup 2026, Ma Rốc bất bại liền 24 trận, thành tích cho thấy phong độ ổn định xuyên suốt.

Trước khi thua Pháp, Ma Rốc đã hòa Brazil ở trận ra quân, rồi thắng Scotland, Haiti để đứng nhì bảng. Học trò HLV Ouahbi lại thắng Hà Lan ở vòng 32 đội trên chấm luân lưu, rồi loại chủ nhà Canada với tỷ số thuyết phục 3-0 để có kỳ thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết.

"Chúng tôi phải tiếp tục giữ vững niềm tin. Ma Rốc sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi cần tiếp tục hoàn thiện nền tảng của mình, đồng thời xây dựng lực lượng có chiều sâu hơn để luôn có phương án thay thế.

Tương lai sẽ rất tươi sáng nếu chúng tôi tiếp tục phát triển theo hướng này. Nhưng điều đó không có nghĩa hôm nay Ma Rốc không khao khát chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi muốn thắng. Toàn đội đã làm tất cả những gì có thể, nhưng trước mặt là đối thủ quá mạnh. Chúng tôi thất vọng, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực", HLV Ouahbi chia sẻ.

Ma Rốc sụp đổ sau bàn thắng đẹp mắt của Mbappe ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi hiểu rằng mình đại diện cho người dân Ma Rốc, cũng như nhiều quốc gia ở châu Á và châu Phi. Có rất nhiều người nhìn thấy hình ảnh của chính họ trong đội bóng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới những danh hiệu".

HLV Deschamps không vội mừng

Ở chiều ngược lại, HLV Didier Deschamps hạnh phúc khi Pháp có kỳ World Cup thứ ba liên tục lọt vào bán kết. Nếu tiếp tục thắng Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở trận tiếp theo, Pháp sẽ có hat-trick chung kết World Cup, cân bằng kỷ lục của Brazil.

"Đây là chiến thắng rất quan trọng trong trận đấu không hề dễ dàng. Pháp đá hỏng một quả phạt đền và cũng bỏ lỡ thêm vài cơ hội ghi bàn, nhưng toàn đội đã hoàn thành mục tiêu", HLV Deschamps phân tích.

"Chúng tôi đang đứng ở vị trí mà mình mong muốn. Bây giờ, toàn đội sẽ hồi phục thật tốt rồi chờ xem đối thủ tiếp theo là ai".

HLV Deschamps nói thêm: "Tôi tin rằng lúc này nước Pháp đang tràn ngập niềm vui. Còn ở đây, chúng tôi đang sống trong 'bong bóng' của riêng mình. Cá nhân tôi còn tập trung hơn thế nữa. Đó là lý do chúng tôi có mặt tại đây, và các cầu thủ có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể để tiến xa nhất".

Khi được hỏi về Mbappe, HLV Deschamps đáp: "Không có bất kỳ vấn đề gì cả (sau khi Mbappe sút hỏng phạt đền). Cậu ấy không bao giờ đánh mất sự tự tin, kể cả sau khi bỏ lỡ một cơ hội trước lúc ghi bàn. Đó là phẩm chất của một cầu thủ lớn".