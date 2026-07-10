Yamal đủ sức làm khổ hàng thủ Bỉ

N HANH VÀ NGUY HIỂM

Lamine Yamal đang duy trì phong độ ấn tượng từ EURO 2024 đến World Cup 2026, khi trở thành cảm hứng tấn công của Tây Ban Nha. Dù HLV Luis de la Fuente nỗ lực xây dựng "La Roja" với xu hướng đồng đều, dàn trải dựa trên triết lý tập thể, nhưng Tây Ban Nha vẫn cần một mũi tấn công đột biến và nguy hiểm để giải quyết những hàng thủ lùi sâu.

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Yamal là niềm hy vọng số 1 của Tây Ban Nha Ảnh: REUTERS

Những pha án ngữ cánh phải rồi rê chân trái ngoặt vào trung lộ của Yamal không còn xa lạ với hậu vệ, nhưng để ngăn cản anh lại là chuyện khác. Bởi siêu sao CLB Barcelona không chỉ rê bóng cắt chéo vào trong để mở góc dứt điểm, mà anh còn phối hợp đập nhả, kiến thiết và đặt bóng vào chân đồng đội nhờ nhãn quan ấn tượng. Tại EURO 2024, Yamal có 1 bàn, 4 kiến tạo, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử kiến tạo ở tứ kết, bán kết và chung kết sân chơi châu Âu. Đến World Cup, anh chưa bùng nổ, nhưng vẫn in dấu giày vào 4 bàn thắng của Tây Ban Nha (1 bàn, 3 kiến tạo).

Tạo ra 14 cơ hội cho đồng đội sau 395 phút thi đấu là con số cho thấy tầm ảnh hưởng của Yamal. Trung bình cứ mỗi 28,2 phút, anh lại có một lần dọn cỗ bằng các pha tạt bóng, căng ngang, chọc khe đến chuyền xuyên tuyến. Vấn đề của Tây Ban Nha chỉ là những ngòi nổ như Ferran Torres, Mikel Oyarzabal chưa đủ hay để tận dụng.

Tây Ban Nha đang đi lại con đường của World Cup 2010, khi kiểm soát bóng vượt trội mọi đối thủ, lấy những đường chuyền cùng áp lực tấn công làm nền tảng phòng ngự (chỉ còn "La Roja" sạch lưới ở giải năm nay). HLV De la Fuente không còn tam giác biến ảo như Sergio Busquets - Xavi - Andres Iniesta thuở nào, nhưng với Yamal trên tuyến đầu, Tây Ban Nha luôn có cách mở khóa.

C HÌA KHÓA CHIẾN THẮNG

Đội tuyển Bỉ đang thăng hoa ở World Cup này, trên hành trình vốn dĩ thầy trò HLV Rudi Garcia không được kỳ vọng từ đầu. Bỉ trải qua giai đoạn chuyển giao, nơi thế hệ vàng của Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel đã ở bên kia sườn dốc. Với tâm lý thoải mái (không bị áp lực vinh quang như giai đoạn thế hệ vàng), Bỉ đã bất bại từ đầu giải khi thắng 4 trận và hòa 1.

Tuy nhiên, những đối thủ đội tuyển Bỉ từng đối đầu như Ai Cập, New Zealand, Iran, Senegal hay Mỹ có điểm chung là đều không đến từ châu Âu. Sức mạnh cơ bắp cùng khả năng độc lập tác chiến tốt của hàng công với Lukaku, Leandro Trossard, Jeremy Doku giúp Bỉ che lấp được hạn chế về tổ chức lối chơi trước các đội yếu hơn. Song Tây Ban Nha là đối thủ hoàn toàn khác những cửa ải Bỉ đã bước qua.

Hàng thủ đã lọt lưới tới 5 bàn sau 5 trận của đội tuyển Bỉ khó chặn đứng cơn cuồng phong Tây Ban Nha, nơi Yamal chính là "mắt bão". Thomas Meunier, Timothy Castagne đều chỉ ở tầm trung, rất khó phong tỏa tuyến công đã thấm nhuần triết lý kiểm soát, ban bật, đan lát được đào tạo từ khi còn trẻ của Tây Ban Nha. Dù trận nào cũng phải "phá bê tông", nhưng Yamal đang đạt trung bình 11,2 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi 90 phút, thông số đứng thứ tư kể từ World Cup 1966, chỉ xếp sau Luigi Riva, Joe Jordan và Zlatan Ibrahimovic. Yamal giỏi săn tìm khoảng trống, đồng thời hưởng lợi từ tuyến tiền vệ rất mạnh, luôn biết co kéo hàng thủ đối phương, mở khoảng không cho những mũi nhọn xuyên vào.

Ở trận tứ kết ngày mai 11.7, đội tuyển Bỉ nhiều khả năng sẽ lùi đội hình phòng ngự số đông, bóp nghẹt phạm vi chơi bóng của Yamal. Nhưng chính sự chật hẹp ấy lại là không gian yêu thích của siêu sao Barcelona. Anh sẽ tiếp tục sắm vai người kiến tạo để Tây Ban Nha tiến thêm một nấc trên hành trình lên đỉnh thế giới.



