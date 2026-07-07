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Thể thao World Cup 2026

Chấm điểm Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ronaldo thấp nhất hàng công, Yamal thì sao?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang

Trong ngày Bồ Đào Nha có thế trận lép vế trước Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo không có nhiều cơ hội thể hiện và chỉ được chấm điểm 6,8.

Rạng sáng 7.7 (giờ Việt Nam), Ronaldo tiếp tục được đá chính ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026. Anh chơi cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 của Bồ Đào Nha. Những "vệ tinh" còn lại là Joao Felix, Bruno Fernandes, Pedro Neto. 

Trong nhóm này, Ronaldo là người thấp điểm nhất: 6,8 điểm. Anh thực hiện tổng cộng 3 cú dứt điểm, 2 lần đưa bóng đi trúng đích, không có lần qua người thành công nào. Dù vậy, 3 cầu thủ còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi có cùng 6,9 điểm. 

Chấm điểm Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ronaldo thấp nhất hàng công, Yamal thì sao?- Ảnh 1.

Ronaldo rơi nước mắt khi chia tay kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp ở vòng 16 đội

ẢNH: REUTERS

Người được chấm cao điểm nhất bên phía Bồ Đào Nha là thủ thành Diogo Costa với 7,5 điểm. Anh có 5 pha cứu thua, xử lý an toàn, không có lỗi trong bàn thua. Nuno Mendes cũng chơi rất nổi bật ở vị trí hậu vệ biên trái, được chấm 7,3 điểm. Chỉ tiếc là cầu thủ của PSG không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút vì chấn thương. Các cầu thủ phòng ngự điểm cao, còn hàng công lẹt đẹt cho thấy thất bại của Bồ Đào Nha là dễ hiểu.

Bên kia chiến tuyến, những người cao điểm nhất trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha là thủ môn Unai Simon (7,5 điểm), hậu vệ phải Pedro Porro (7,1 điểm), tiền vệ trung tâm Rodri (7,5 điểm) và Lamine Yamal (7,2 điểm). Điều này thể hiện rằng "La Roja" tấn công khá hiệu quả bên cánh phải, phòng ngự và kiểm soát bóng cũng tương đối tốt. 

Trong khi đó, cầu thủ ghi bàn quyết định là Mikel Merino được chấm 7,7 điểm. Do chỉ thi đấu hơn 10 phút (tính cả thời gian bù giờ), anh không thể có điểm số cao hơn. 

Chấm điểm Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ronaldo thấp nhất hàng công, Yamal thì sao?- Ảnh 2.

Điểm số chi tiết đội hình ra sân 2 đội

ẢNH: SOFASCORE

Chấm điểm Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ronaldo thấp nhất hàng công, Yamal thì sao?- Ảnh 3.

Và điểm số của nhóm dự bị

ẢNH: SOFASCORE

 

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