Chủ tịch FIFA lên tiếng vụ tiền đạo Mỹ được xóa thẻ đỏ: 'Tôi đã giải thích với Tổng thống Trump…’

Theo ông Infantino, trong cuộc trò chuyện giữa hai bên, ông đã giải thích rằng trường hợp của Balogun đang được xem xét theo đúng quy trình pháp lý của FIFA và mọi quyết định đều thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp độc lập.

"Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đã giải thích rằng đang có một quy trình pháp lý được tiến hành bởi các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA và vụ việc sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp bởi các cơ quan có thẩm quyền", ông Infantino viết trên mạng xã hội X.

Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh: "Đó là cách hệ thống của FIFA vận hành và đó là nguyên tắc mà tôi sẽ luôn bảo vệ".

Ông Infantino đang là tâm điểm của sự tranh cãi ẢNH: REUTERS

Phát biểu của Infantino được đưa ra trong bối cảnh FIFA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau quyết định hủy án treo giò dành cho Balogun. Tiền đạo tuyển Mỹ trước đó nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội. Theo quy định thông thường, Balogun phải bị treo giò ít nhất một trận kế tiếp. Tuy nhiên, FIFA sau đó bất ngờ đình chỉ việc thi hành án phạt thẻ, cho phép chân sút này đủ điều kiện ra sân ở trận gặp Bỉ tại vòng 16 đội.

Quyết định trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Bỉ. Liên đoàn Bóng đá Bỉ xác nhận đã gửi đơn khiếu nại chính thức, trong khi UEFA cũng ra thông cáo lên án đây là quyết định "không thể hiểu nổi" và có nguy cơ làm tổn hại tính toàn vẹn của giải đấu.

Việc Infantino nhắc đến cuộc trao đổi với Tổng thống Trump càng khiến vụ việc thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA khẳng định ông không can thiệp vào quá trình xét xử và các cơ quan tư pháp của FIFA hoàn toàn độc lập trong việc đưa ra phán quyết.

Dù vậy, tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều chuyên gia cho rằng việc miễn án cho Balogun đã tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử World Cup, đặc biệt khi nhiều cầu thủ khác nhận thẻ đỏ tại giải đấu năm nay đều phải chấp hành án treo giò theo đúng quy định.

Trong khi đó, Balogun tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi được phép góp mặt trong trận đấu giữa Mỹ và Bỉ. Kết quả của vụ việc nhiều khả năng sẽ còn gây tranh luận trong phần còn lại của World Cup 2026, bất chấp việc Chủ tịch FIFA đã lên tiếng bảo vệ tính độc lập của quy trình xét xử.