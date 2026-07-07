Mbappe nổi giận khi bị chính trị gia Paraguay xúc phạm nặng nề, Pháp sẽ kiện vụ phân biệt chủng tộc

Mbappe gay gắt

Trên mạng xã hội X, Mbappe, đội trưởng Pháp phản ứng mạnh: "Bà là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với vị trí của mình. Bà không đại diện cho Paraguay, một đất nước đã thi đấu tại World Cup này bằng niềm đam mê và danh dự. Vì sự liều lĩnh và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trắng trợn của bà, thế giới đã quên mất những nỗ lực lịch sử của các cầu thủ Paraguay và chỉ còn nói về những lời lẽ thù hận của bà. Tôi sẽ không bao giờ cho phép những người như bà tự do lan truyền sự thù hận và phân biệt chủng tộc trên khắp thế giới".

Dòng trạng thái của Mbappe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không lâu sau đó, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cũng phát đi thông cáo chính thức với thái độ cứng rắn: "Những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc của Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla nhằm vào Kylian Mbappe hoàn toàn ghê tởm và không thể chấp nhận được. Làm sao có thể đưa ra những phát ngôn như vậy? Đây là những lời lẽ vi phạm pháp luật và đáng bị lên án. Chúng phải bị truy cứu trách nhiệm ở Pháp cũng như ở bất cứ đâu.

FFF đã gửi hồ sơ tới cơ quan công tố để phục vụ việc khởi kiện. Liên đoàn hoàn toàn ủng hộ đội trưởng, các cầu thủ và rộng hơn là mọi nạn nhân của những phát ngôn đáng ghê tởm như vậy. Hơn bao giờ hết, FFF sẽ tiếp tục đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và mọi hình thức kỳ thị. Những phát ngôn này làm hoen ố danh dự của chính người nói ra chúng và những ai phát tán chúng. Các cầu thủ đội tuyển Pháp đại diện cho nước Pháp, và chính đất nước chúng tôi đang bị xúc phạm".

Mbappe trở thành mục tiêu bị công kích ẢNH: REUTERS

Điều gì đã xảy ra?

Theo Reuters, vụ việc bắt nguồn từ các bài đăng của bà Celeste Amarilla sau khi Paraguay bị Pháp loại khỏi World Cup 2026. Trong các bài viết này, nữ thượng nghị sĩ đã nhiều lần công kích Mbappe bằng những phát biểu liên quan đến nguồn gốc châu Phi của tiền đạo tuyển Pháp.

Phát biểu gây tranh cãi nhất của bà Amarilla là: "Mbappe là một người Cameroon bị thực dân hóa đang cố gắng giả làm người Pháp".

Ngoài ra, bà còn đăng tải nhiều bình luận khác nhắm vào thành phần đa sắc tộc của đội tuyển Pháp và cho rằng Mbappe không xứng đáng đại diện cho nước Pháp. Những phát ngôn này nhanh chóng gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, buộc Mbappe và FFF phải lên tiếng.