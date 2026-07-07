Erling Haaland, vị vua mới của bóng đá Na Uy

Với 62 bàn sau 54 trận cho đội tuyển Na Uy, Haaland đã trở thành chân sút vĩ đại nhất của đất nước này; hay nói một cách khác, Haaland đang trên đường trở thành vị vua mới của bóng đá Na Uy.

"Sát thủ" hàng công trăm năm có một

Sinh ngày 21.7.2000, chưa tròn 26 tuổi nhưng chân sút người Na Uy đã có hơn 200 bàn ở cấp độ CLB chuyên nghiệp và 62 bàn cho đội tuyển Na Uy. Điều đáng nói là số bàn thắng đó được ghi trong khoảng 254 trận. Và cho dù ở đấu trường Bundesliga trong màu áo Borussia Dortmund hay sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Man.City, thì Haaland vẫn luôn duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định của mình.

Erling Haaland (bìa trái) là mẫu tiền đạo toàn diện nhất thế giới hiện nay ẢNH: REUTERS

Bốn mùa giải đồng hành cùng HLV Pep Guardiola, Haaland đã dần hoàn thiện kỹ năng để trở thành "sát thủ" ghi bàn hàng đầu thế giới với hiệu suất 112 bàn sau 132 trận, trung bình 0,84 bàn/trận. Quan trọng hơn, những bàn thắng của anh đã góp phần giúp Man Xanh 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh và lần đầu tiên lên đỉnh ở Champions League sau bao năm chờ đợi. Anh cũng chính thức bước vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu thế giới khi giành danh hiệu Quả bóng bạc châu Âu hay Vua phá lưới UEFA Champions League mùa giải 2020 - 2021, 2022 - 2023.

Khi chơi cho đội tuyển Na Uy, Haaland cũng đang duy trì phong độ ghi bàn khủng khiếp với 16 bàn sau 8 trận ở vòng loại World Cup 2026 và 7 bàn sau 4 trận đấu tại VCK World Cup 2026. Như vậy, trong suốt hành trình rất tuyệt vời cùng đội tuyển, cứ xuất hiện trong đội hình chính thức là Haaland lại ghi bàn, thậm chí với hiệu suất cao (gần 2 bàn/trận).

Khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới

Trong trận thư hùng của đội tuyển Na Uy với Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào sáng 6.7, Haaland lại tiếp tục trình diễn một phong độ đỉnh cao với những phẩm chất của "sát thủ" săn bàn hàng đầu thế giới. Ở bàn thắng mở tỷ số, anh đã đánh lừa trung vệ hàng đầu Gabriel với những nhịp di chuyển tinh quái về phía cột 2, và ở thời điểm quyết định, anh đột ngột giật ngược trở lại, cắt mặt trung vệ Brazil đánh đầu ghi bàn. Bàn thắng cho thấy sự sắc bén và nhạy cảm của Haaland, kỹ năng bật nhảy và đánh đầu hoàn hảo. Ngoài ra đó là sự ăn ý, phối hợp chính xác đến từng nhịp với Schjelderup trước tình huống ghi bàn.

Còn ở pha ghi bàn thứ hai, đơn giản là một cú đá vô cùng hiểm hóc và không thể cản phá. Thậm chí Haaland đã quay mặt và ăn mừng ngạo nghễ trước khi bóng chạm mành lưới của Alisson. Ngôi sao người Na Uy tin vào lực ra chân và hướng sút của mình, không cần đà nhưng với lực bật gối cực tốt, điểm tiếp xúc mu chân với trái bóng hoàn hảo giúp anh đưa bóng đi căng, chìm qua khe hai chân của hậu vệ Brazil và găm thẳng về góc xa.

Trước khi bước vào World Cup 2026, Na Uy không được đánh giá quá cao. Những người lạc quan nhất cũng chỉ coi họ như "chú ngựa ô", có thể làm nên vài bất ngờ nho nhỏ trong chặng đường dài của VCK. Cá nhân Haaland cũng không được đánh giá quá cao khi vừa trải qua một mùa giải không thực sự thành công với Man Xanh, và bản thân anh cũng luôn bị nghi ngờ khi chỉ tỏa sáng trong những trận đấu nhỏ. Nhưng hành trình của Na Uy và phong độ cá nhân của siêu tiền đạo Haaland đã xóa tan mọi lời chỉ trích. Và sau kỳ tích loại ông lớn Brazil một cách thuyết phục của Na Uy, các nhà chuyên môn đã phải nghiêm túc đánh giá đội bóng này như một ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch.

Khán giả hãy cùng chờ xem Haaland và Na Uy sẽ chinh phục phần còn lại của World Cup năm nay thế nào.