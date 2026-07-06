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Thể thao World Cup 2026

Công chúa Na Uy xuất hiện ở phòng thay đồ, ôm chúc mừng Haaland sau chiến tích loại Brazil

Văn Trình
Văn Trình
Chiến thắng lịch sử 2-1 trước Brazil để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 không chỉ khiến cả Na Uy vỡ òa, mà còn mang đến một khoảnh khắc đặc biệt khi Công chúa Ingrid Alexandra bất ngờ xuất hiện trong phòng thay đồ để chúc mừng Erling Haaland và các đồng đội.

Vinh dự đặc biệt của đội tuyển Na Uy

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại sân ở New Jersey (Mỹ), các cầu thủ Na Uy đang ăn mừng cuồng nhiệt thì nhận được vị khách đặc biệt là Công chúa Ingrid Alexandra, con gái của Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit. Đi cùng cô còn có Hoàng tử Sverre Magnus. 

Tờ Dagbladet của Na Uy mô tả: "Hai thành viên hoàng gia lần lượt bắt tay, trò chuyện với từng tuyển thủ, trong đó Haaland được Công chúa Ingrid dành cho một cái ôm thân mật".

Công chúa Na Uy xuất hiện ở phòng thay đồ, ôm chúc mừng Haaland sau chiến tích loại Brazil- Ảnh 1.
Công chúa Na Uy xuất hiện ở phòng thay đồ, ôm chúc mừng Haaland sau chiến tích loại Brazil- Ảnh 2.

Hoàng tử Sverre Magnus và Công chúa Ingrid Alexandra (phải) của Na Uy đến xem trực tiếp khoảnh khắc Haaland cùng các đồng đội đánh bại Brazil

ẢNH: REUTERS

Công chúa Ingrid Alexandra là người kế vị ngai vàng Na Uy và sẽ trở thành Nữ hoàng trong tương lai. Sự hiện diện của Công chúa tại phòng thay đồ được truyền thông Na Uy xem là minh chứng cho sự ủng hộ đặc biệt mà Hoàng gia dành cho đội tuyển sau chiến tích gây chấn động ở World Cup 2026, loại đội tuyển Brazil.

Đặc biệt hơn, đây cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Công chúa Ingrid kể từ sau ca ghép phổi của Thái tử phi Mette-Marit. Trước đó, Công chúa Ingrid Alexandra cũng có mặt trong chiến thắng trước Senegal ở vòng bảng (ngày 23.6) khi thay cha mình, Thái tử Haakon, người phải hủy chuyến đi để chăm sóc vợ sau phẫu thuật.

Brazil thua vì quên một điều: Haaland không cần nhiều cơ hội

Về chuyên môn, Haaland tiếp tục chứng minh đẳng cấp với cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil. Tiền đạo 26 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, san bằng thành tích của Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới.

"Tôi luôn tin rằng nếu có một hoặc hai cơ hội, mình sẽ ghi bàn. Điều quan trọng là phải luôn tập trung và chờ thời điểm thích hợp. Đôi khi tôi cảm thấy đó như một món quà từ Chúa khi trái bóng đi vào lưới chính xác đến từng mm", Haaland chia sẻ sau trận đấu.

Chân sút của Na Uy cũng gửi thông điệp đầy cảm xúc tới thế hệ trẻ quê nhà: "Tôi hy vọng những người trẻ đang theo dõi sẽ coi việc được khoác áo đội tuyển Na Uy là niềm tự hào lớn nhất. Những gì chúng tôi đang trải qua thật điên rồ".

Công chúa Na Uy xuất hiện ở phòng thay đồ, ôm chúc mừng Haaland sau chiến tích loại Brazil- Ảnh 3.

Haaland cùng các đồng đội đang làm nên những điều kỳ diệu ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Sau khi tạo nên cơn địa chấn bằng việc loại Brazil, Haaland cùng các đồng đội sẽ hướng đến trận tứ kết World Cup 2026, nơi họ chạm trán đội tuyển Anh - những người đã đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở trận đấu ngay sau đó.

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