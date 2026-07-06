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Thể thao World Cup 2026

Thắng Mexico kịch tính, tiền vệ Anh Henderson chấn thương nặng vì ăn mừng: Phải cấp cứu

Văn Trình
Văn Trình
Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của đội tuyển Anh trước Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ khiến các học trò của HLV Thomas Tuchel vỡ òa cảm xúc, mà còn để lại một sự cố hy hữu. Tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson phải rời sân bằng cáng, đeo mặt nạ sau khi gặp chấn thương trong lúc ăn mừng cùng đồng đội.

Chấn thương hy hữu của Henderson

Theo truyền thông Anh, Henderson là một trong những người đầu tiên lao vào sân sau tiếng còi mãn cuộc. Trong khoảnh khắc phấn khích, cựu đội trưởng Liverpool cố trèo qua các bảng quảng cáo để hòa vào màn ăn mừng, nhưng tiếp đất sai tư thế và ngã rất mạnh, khiến anh bị chấn thương ở vùng tay và cổ tay.

Đội ngũ y tế lập tức có mặt để cấp cứu. Các cầu thủ đội tuyển Anh đứng thành vòng tròn che chắn trong lúc Henderson được chăm sóc trước khi được đưa lên cáng rời sân. Hình ảnh tiền vệ 36 tuổi phải dùng mặt nạ, hít thuốc giảm đau khiến nhiều đồng đội không giấu được sự lo lắng.

Thắng Mexico kịch tính, tiền vệ Anh Henderson chấn thương nặng vì ăn mừng: Phải cấp cứu- Ảnh 1.
Thắng Mexico kịch tính, tiền vệ Anh Henderson chấn thương nặng vì ăn mừng: Phải cấp cứu- Ảnh 2.

Jordan Henderson (số 14) ăn mừng và sau đó gặp chấn thương nặng

ẢNH: REUTERS

Jude Bellingham cho biết: "Jordan đang gặp một chút rắc rối, nhưng đội ngũ y tế đã kiểm soát được tình hình. Tôi không muốn nói quá nhiều khi chưa biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả đều ở bên cạnh và hỗ trợ cậu ấy".

Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane cố trấn an người hâm mộ bằng cách pha trò sau trận đấu: "Jordan vừa ngã ở đó. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn". Tuy nhiên, mức độ chấn thương của Henderson vẫn chưa được công bố.

Sự cố diễn ra sau một trận đấu đầy cảm xúc tại sân Azteca. Đội tuyển Anh dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Jude Bellingham chỉ trong vòng 98 giây, nhưng Mexico rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ngay trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ở phút 54 khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Chỉ còn 10 người, tuyển Anh vẫn kịp nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền do Harry Kane thực hiện thành công. Raul Jimenez sau đó cũng ghi bàn từ chấm 11 m để níu hy vọng cho Mexico, tạo nên những phút cuối vô cùng căng thẳng.

Sau hơn 11 phút bù giờ, thầy trò HLV Thomas Tuchel bảo toàn chiến thắng 3-2 để giành quyền vào tứ kết gặp Na Uy. Nhà cầm quân người Đức không giấu được sự tự hào: "Đây là một trận đấu điên rồ. Các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng, không bao giờ từ bỏ và luôn giữ niềm tin. Chúng tôi cần ghi nhớ khoảnh khắc này và tận hưởng chiến thắng trước khi hướng đến thử thách tiếp theo".

Thắng Mexico kịch tính, tiền vệ Anh Henderson chấn thương nặng vì ăn mừng: Phải cấp cứu- Ảnh 3.

Đội tuyển Anh thi đấu bản lĩnh, đã có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất

ẢNH: REUTERS

Cựu danh thủ Wayne Rooney cũng dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của "Tam sư". Anh bày tỏ: "Đây là một trong những chiến thắng và màn trình diễn ấn tượng nhất của tuyển Anh. Họ đã thể hiện tinh thần, bản lĩnh và sự kiên cường đúng như những gì người hâm mộ mong đợi".

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