Tranh cãi máy quay làm lộ chiến thuật của HLV Tuchel, khiến Anh vất vả thắng Mexico?

Theo The Sun, sau hiệp 1 đầy căng thẳng trên sân Azteca, máy quay bất ngờ hướng về khu vực kỹ thuật và bắt gặp HLV Thomas Tuchel chăm chú ghi chép vào một tờ giấy. Dù nội dung cụ thể không thể đọc được, hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Ngay lập tức, nhiều ý kiến của CĐV lẫn cựu cầu thủ Anh cho rằng việc đài truyền hình phát cận cảnh những ghi chú chiến thuật của HLV có thể làm lộ kế hoạch thi đấu của đội tuyển Anh. Thời điểm máy quay hướng đến ghi chép của HLV Tuchel diễn ra khi trận đấu vẫn chưa kết thúc và những diễn biến trên sân vẫn đang rất căng thẳng.

CĐV Anh cho rằng máy quay đã vô tình làm lộ chiến thuật của HLV Tuchel ẢNH: REUTERS

Thầy trò HLV Tuchel toát mồ hôi

Trước đó, đội tuyển Anh có hiệp đấu bùng nổ khi Jude Bellingham lập cú đúp chỉ trong chưa đầy 2 phút. Phút 36, tiền vệ này đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Bukayo Saka, trước khi tận dụng pha kiến tạo của Harry Kane để nhân đôi cách biệt chỉ 98 giây sau đó.

Tuy nhiên, Mexico không dễ dàng đầu hàng. Julian Quinones rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ngay trước giờ nghỉ, giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần và khiến hiệp 2 trở nên vô cùng căng thẳng.

Trong khi đó, HLV Tuchel cũng nhiều lần thể hiện sự không hài lòng bên đường biên. Máy quay của đài Fox còn ghi lại khoảnh khắc chiến lược gia người Đức nổi giận sau khi hậu vệ Nico O'Reilly thực hiện một quả ném biên lỗi, đưa bóng thẳng ra ngoài. Bình luận viên Owen Hargreaves cho biết HLV Tuchel bực tức vì đây đã là lần thứ hai cầu thủ trẻ mắc sai lầm tương tự, không tuân thủ chiến thuật.

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Khó khăn tiếp tục ập đến với "Tam sư" khi trung vệ Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp ở hiệp 2 sau pha phạm lỗi với Jesus Gallardo, khiến đội tuyển Anh chỉ còn 10 người trên sân.

Dẫu vậy, Harry Kane vẫn giúp đội khách nới rộng cách biệt lên 3-1 bằng một quả phạt đền. Mexico sau đó rút ngắn tỷ số còn 2-3 nhờ cú sút 11 m của Raul Jimenez, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng trong những phút còn lại.

Đội tuyển Anh có trận thắng vất vả, đã góp mặt ở vòng tứ kết ẢNH: REUTERS

Chiến thắng 3-2 giúp đội tuyển Anh vượt qua vòng 16 đội theo cách đầy vất vả. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Tuchel sẽ là Na Uy, đội vừa tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên vào tứ kết World Cup sau nhiều thập niên. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và Na Uy hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất của vòng tứ kết.