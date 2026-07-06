Haaland bật khóc vì hạnh phúc sau kỳ tích giúp Na Uy loại Brazil: 'Chiến thắng là định mệnh’

Haaland: "Đây là khoảnh khắc tuyệt vời"

Hai giờ sau trận đấu tại New Jersey, Haaland xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với kênh TV 2 (Na Uy) với đôi mắt vẫn còn đỏ vì xúc động.

Haaland chia sẻ: "Tôi từng nghĩ sau khi vô địch Champions League và giành vé dự World Cup thì sẽ không còn điều gì đặc biệt hơn nữa. Nhưng tôi đã sai. Có những khoảnh khắc khiến bạn hoàn toàn không nói nên lời. Và lúc này đúng là như vậy".

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Haaland cũng đã đi quanh sân trong nước mắt, trong khi các đồng đội và ban huấn luyện ôm nhau ăn mừng tấm vé lịch sử vào tứ kết World Cup 2026. Anh nói với NRK: "Tôi ước mình đang có mặt trên những con phố quê nhà để ăn mừng cùng mọi người. Cả đất nước Na Uy xứng đáng tận hưởng khoảnh khắc này. Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy".

Haaland thăng hoa, giúp Na Uy loại Brazil ẢNH: REUTERS

Brazil bước vào trận đấu với tư cách là đội được đánh giá cao hơn, nhưng Haaland một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. Phút 79, chân sút số 9 đánh đầu từ đường kiến tạo của Andreas Schjelderup để mở tỷ số. Đến phút 90, anh tung cú sút chân trái quyết đoán từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 và chính thức tiễn Brazil rời World Cup.

Nhắc về hai pha lập công, Haaland cười: "Bàn đầu tiên là một pha đánh đầu tuyệt vời sau đường chuyền rất đẹp. Còn bàn thứ hai, tôi gần như nghĩ đó là món quà từ Chúa. Có lẽ đó chính là định mệnh".

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Theo chia sẻ của Haaland, điều khiến anh tự hào nhất không chỉ là việc loại một cường quốc bóng đá có hơn 200 triệu dân, mà là tác động lâu dài của chiến thắng này đối với thế hệ trẻ Na Uy. Haaland bày tỏ: "Mục tiêu của tôi bây giờ là giúp các cầu thủ trẻ lớn lên với ước mơ được khoác áo đội tuyển Na Uy. Tôi muốn đó trở thành niềm tự hào lớn nhất của họ. Tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể để thay đổi bóng đá Na Uy. Cho đến lúc này, mọi thứ đang diễn ra rất tốt”.

Theo Haaland, anh hy vọng sau kỳ World Cup này, trẻ em Na Uy sẽ khao khát được thi đấu cho đội tuyển quốc gia giống như cách những đứa trẻ Brazil luôn mơ một ngày được khoác lên mình màu áo vàng xanh.

Andreas Schjelderup, người kiến tạo bàn mở tỷ số, không tiếc lời dành cho người đàn anh: "Haaland là một quái vật, là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi thật may mắn khi có một cầu thủ như vậy. Chỉ cần chuyền bóng cho Haaland, chúng tôi luôn tin anh ấy sẽ ghi bàn”.

Trong khi đó, HLV Stale Solbakken cũng nghẹn ngào sau trận đấu. Ông chạy lên khán đài ôm vợ và con gái trước khi chia sẻ rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho tập thể đã nỗ lực trong nhiều năm.

Ông nói trong xúc động: "Tôi nghĩ hôm nay tất cả người dân Na Uy sẽ có một đêm không thể nào quên".

Đội tuyển Na Uy đã có mặt ở tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Chiến thắng của Na Uy lập tức gây tiếng vang trên truyền thông quốc tế. Tờ Marca (Tây Ban Nha) mô tả: "Người Viking đã chinh phục nước Mỹ", trong khi đó, báo Bild (Đức) viết: "Haaland khiến cả Brazil choáng váng". ESPN đánh giá Haaland đã có "một màn trình diễn đẳng cấp thế giới", còn Sky Sports nhấn mạnh chính cú đúp của tiền đạo 26 tuổi đã đưa Na Uy vào tứ kết World Cup 2026.