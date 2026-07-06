Truyền thông Brazil chua chát: 'Bị Na Uy loại thật đau đớn, HLV Ancelotti sai lầm vì dùng Neymar’

Thất bại trước Na Uy không chỉ khiến Brazil dừng bước tại World Cup 2026 mà còn nối dài cơn khát vô địch thế giới lên thành 24 năm. Đây cũng được xem là lời chia tay không thể buồn của nhiều cầu thủ nổi bật Brazil, trong đó có Neymar.

Hình ảnh tiền đạo 34 tuổi bật khóc nức nở sau trận đấu nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo. Trái ngược với nỗi thất vọng của Brazil là niềm vui lịch sử của Na Uy, đội bóng lần đầu tạo nên cột mốc đáng nhớ nhờ màn trình diễn xuất sắc của Erling Haaland.

Tờ Globoesporte dành phần lớn bài viết để ca ngợi Haaland với các dòng tít như: "Haaland tỏa sáng, Brazil trải qua cơn khát World Cup dài nhất" hay "Haaland thống trị, khiến Brazil bị loại đau đớn". Chuyên gia Rodrigo Coutinho cho rằng thất bại của Selecao đến từ "sự lơ là và thiếu chính xác" của các cầu thủ.

Đội tuyển Brazil chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trận thua khó chấp nhận của Brazil

Trong khi đó, ESPN Brazil nhấn mạnh: "Brazil bị Haaland - người có phong độ cực cao đánh bại và chia tay World Cup bằng thất bại thứ sáu liên tiếp trước các đội bóng châu Âu". Tờ báo cũng gọi đây là "điệu nhảy cuối cùng đầy cay đắng" của Neymar tại sân chơi World Cup, khi anh chỉ thi đấu 55 phút nhưng vẫn ghi được bàn thắng từ chấm phạt đền.

Nhà bình luận Paulo Cobos của ESPN Brazil thậm chí còn gay gắt hơn. Ông nhận định thất bại trước Na Uy chỉ là "một chương buồn khác của nền bóng đá Brazil đang dần lụi tàn" và cho rằng việc Brazil bị loại "không khiến bất kỳ ai bất ngờ". Theo ông, quyết định triệu tập Neymar là điều "kỳ lạ", còn màn thể hiện của HLV Carlo Ancelotti là một "thảm họa".

Những lời chỉ trích nặng nề nhất xuất hiện trên UOL. Nhà báo Arnaldo Ribeiro đánh giá HLV Ancelotti đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở những phút cuối khi tung Endrick và Neymar vào sân, thay đổi hoàn toàn cấu trúc đội hình.

Ông đưa ra câu nhận xét gây chú ý: "Không phải Neymar qua đời trong vòng tay Ancelotti, mà chính Ancelotti mới là người chết trong vòng tay Neymar". Theo ông, ý kiến này ám chỉ việc quyết định sử dụng Neymar đã phản tác dụng và góp phần khiến chiến lược của nhà cầm quân người Ý sụp đổ.

Hai cây bút Pedro Lopes và Thiago Arantes của UOL tiếp tục nhận định đây là màn trình diễn tệ nhất của Brazil tại World Cup kể từ năm 1990, đồng thời cũng là thất bại đáng quên nhất trong sự nghiệp huấn luyện ở cấp đội tuyển của HLV Ancelotti.

Nhà báo Mauro Cezar Pereira cũng chỉ trích các sự thay người cuối trận của HLV người Ý, cho rằng chính việc đưa Neymar vào sân đã "phá hỏng Brazil".

HLV Ancelotti bị truyền thông Brazil chỉ trích sau thất bại trước Na Uy ẢNH: REUTERS

Không dừng lại ở đó, cây bút Milly Lacombe đăng bài bình luận với tiêu đề đầy gay gắt: "Brazil: Nhỏ bé, hèn nhát, bị thống trị, lố bịch và đáng xấu hổ". Bà gọi việc triệu tập Neymar là "một vụ bê bối", đồng thời cho rằng đội tuyển hiện tại không còn đại diện cho hình ảnh Brazil truyền thống mà chỉ phản ánh "quyền lực và sự ích kỷ".