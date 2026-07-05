World Cup 2026, Mexico - Anh: ‘Tam sư’ trăm sự đặt hết vào Harry Kane

Đội tuyển Anh trở lại sân Azteca (ở Mexico City), 40 năm sau sự kiện lịch sử World Cup, "Bàn tay của Chúa". Đó là bàn thắng ghi bằng tay của huyền thoại Diego Maradona từng khiến "Tam sư" khi đó thua đội tuyển Argentina tỷ số 1-2 ở vòng tứ kết. Lần này, họ sẽ đối đầu với đội đồng chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Đội tuyển Anh 'sẽ vượt ngàn chông gai' trên sân Azteca đánh bại đối thủ chủ nhà Mexico? Ảnh: Reuters

Cuộc trở lại Azteca của đội tuyển Anh được đánh giá là "lành ít dữ nhiều". Bởi vì, lần này họ phải đối mặt với một đội chủ nhà đang hừng hực khí thế và đang có thành tích bất bại ngay trên thánh địa của mình. "El Tri" (biệt danh của đội tuyển Mexico) có thành tích cực kỳ ấn tượng tại sân Azteca, nơi họ chưa từng thua một trận nào tại World Cup ở đó, hòa 2 trận và thắng 8 trận, bao gồm cả 6 trận thắng liên tiếp gần nhất.

Theo siêu máy tính Opta, hai đội có tỷ lệ thắng thua rất sát nhau, với xác suất thắng của đội tuyển Anh là 40,6% so với 31,5% của Mexico.

Đó là trên sân cỏ, bên ngoài sân, đội tuyển Anh đối mặt áp lực rất lớn từ khán giả Mexico trên khán đài sân Azteca (có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi), nơi những CĐV này chắc chắn sẽ tạo ra thứ âm thanh chát chúa với hy vọng sẽ khiến đôi chân các cầu thủ đến từ xứ sương mù phải run rẩy. Đó còn là độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển tại sân Azteca, nơi là ưu thế tuyệt đối của các cầu thủ Mexico, còn các cầu thủ Anh hoàn toàn có thể bị rơi vào trạng thái bị say độ cao, khó thở và mệt mỏi nhanh hơn đối thủ.

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"Chắc chắn rồi, thi đấu với Mexico tại Azteca, và sẽ có rất, rất nhiều trở ngại đang chờ đợi chúng tôi", HLV Tuchel của đội tuyển Anh bày tỏ. Nhưng ông cũng hy vọng, các cầu thủ của mình "sẽ vượt ngàn chông gai" để thích nghi với mọi hoàn cảnh, và đối đầu sòng phẳng với đối thủ trong mọi điều kiện thi đấu bất lợi.

Niềm hy vọng Harry Kane và đồng đội tiếp tục vượt khó

Đội tuyển Anh có đẳng cấp cao hơn Mexico, điều này là rõ ràng, thông qua lực lượng cầu thủ chất lượng hơn, và họ cũng xếp vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn đối thủ, hạng 4 thế giới so với hạng 14.

Harry Kane sẽ tiếp tục tòa sáng, cùng đồng đội tiếp tục vượt khó Ảnh: Reuters

Mexico cũng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Anh (Raul Jimenez và Edson Alvarez), cùng nhiều ngôi sao khác ở các giải tại châu Âu như Obed Vargas (Tây Ban Nha), Santiago Gimenez (Ý) hay Mateo Chavez (Hà Lan). Nhưng dàn sao này khó so sánh với các tên tuổi của "Tam sư", như chân sút thượng thặng Kane, tiền vệ Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham…

Nhưng điểm yếu của đội tuyển Anh là đến nay họ vẫn chưa ổn định, HLV Tuchel chưa tìm ra đội hình tốt nhất, trong đó vị trí hậu phải của họ đến nay là một lỗ hổng lớn khi Reece James chấn thương. Djed Spence và Jarell Quansah thay thế, nhưng cả hai chưa tạo được niềm tin. Điều này đã xảy ra ở trận vòng 32 đội khi đội tuyển Anh bị CHDC Congo khoét vào điểm yếu này, và có bàn mở tỷ số 1-0 của Cipenga ghi ngay phút thứ 7.

Chỉ có tài nghệ của Harry Kane và những sự thay người thần tốc của HLV Tuchel trong hiệp hai với sự hiện diện của Gordon và Saka, mới giúp đội tuyển Anh lật ngược thế cờ thắng lại tỷ số 2-1. Trong đó, Kane ghi cả 2 bàn và đều do Gordon kiến tạo.

Điểm yếu hàng thủ này của đội tuyển Anh đến trước trận gặp Mexico vẫn chưa được giải quyết, vì James vẫn còn chấn thương, Quansah chỉ mới hồi phục. Vậy Declan Rice được kéo về vị trí này một lần nữa? Nhưng HLV Tuchel bác bỏ ý định, sau khi phải kéo tiền vệ này về trám vào vị trí trọng yếu đó ở cuối trận đấu với CHDC Congo.

Sẽ có rất nhiều điều đội tuyển Anh cần phải cải thiện, sau những gì họ đã thể hiện có phần dưới sức ở trận gặp CHDC Congo. Trước một Mexico còn là thử thách lớn hơn, và nhiều thứ khó khăn khác còn nhiều hơn nữa đang bủa vây. "Tam sư" có lẽ một lần nữa lại đặt hết mọi hy vọng vào chân sút Harry Kane, trông chờ ngôi sao này ghi những bàn không thể tin được để đưa họ đi tiếp. Trừ khi, sẽ có một màn trình diễn siêu hạng, đạt điểm rơi phong độ như HLV Tuchel kỳ vọng, thì đội tuyển Anh mới chứng minh sức mạnh thực sự của mình.