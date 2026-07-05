Đội tuyển Anh phải cực khỏe như ‘siêu nhân’ mới đấu nổi Mexico, vấn đề nằm ở cái sân cao vút

Đội tuyển Mexico bước vào trận gặp đội tuyển Anh ở vòng 16 đội sau khi thắng cả 4 trận đầu tiên tại World Cup 2026 và chưa để thủng lưới. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ecuador cũng giúp Mexico có trận thắng knock-out đầu tiên ở World Cup kể từ năm 1986.

Theo Reuters, những con số ấy không chỉ phản ánh phong độ. Mexico còn đang tận dụng tốt một lợi thế mà không nhiều đối thủ có được: Chơi trong môi trường quen thuộc.

Sân Azteca nằm ở độ cao 2.200 m so với mực nước biển ẢNH: REUTERS

SVĐ Azteca là biểu tượng của bóng đá Mexico, nhưng giá trị của sân đấu này không chỉ nằm ở lịch sử. Theo Reuters, đội tuyển Anh sẽ phải thi đấu ở độ cao khoảng 2.200 m so với mực nước biển tại Mexico City, yếu tố mà HLV Thomas Tuchel thừa nhận mang lại lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà.

Ở độ cao này, điều kiện không khí khác biệt có thể đặt ra thêm yêu cầu về thể lực và khả năng thích nghi đối với các đội khách. Với Mexico, môi trường thi đấu quen thuộc giúp họ có sự chuẩn bị tốt hơn. Với đội tuyển Anh, đây là một biến số phải tính đến bên cạnh chiến thuật và con người.

Tại sao sân nhà đang trở thành vũ khí thật sự ở World Cup 2026?

Khi địa lý trở thành một phần của chiến thuật

World Cup 2026 là kỳ đầu tiên có 48 đội, 104 trận và được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Canada, Mexico và Mỹ. Quy mô chưa từng có khiến địa điểm thi đấu trở thành một phần quan trọng của cuộc chơi.

Sự khác biệt giữa các thành phố là rất lớn. Có nơi nóng ẩm, có nơi nằm ở độ cao đáng kể, trong khi quãng đường di chuyển giữa các điểm tổ chức có thể kéo dài. Một đội bóng vì thế không chỉ chuẩn bị để đối phó đối thủ, mà còn phải thích nghi với khí hậu, múi giờ, sân bãi và lịch trình.

Đội tuyển Mexico chưa để lọt lưới bàn nào sau 4 trận World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

SVĐ Azteca là thánh địa của bóng đá Mexico ẢNH: REUTERS

Đội chủ nhà có lợi thế rõ ràng hơn trong bài toán này. Cầu thủ quen điều kiện địa phương, nhịp di chuyển và sức ép từ khán đài. Trong khi đó, đội khách có thể vừa kết thúc một trận căng thẳng ở thành phố khác, sau đó tiếp tục di chuyển, hồi phục và làm quen với môi trường mới trước trận kế tiếp.

Với Mexico, lợi thế ấy càng đáng chú ý khi họ được thi đấu trong một môi trường có bản sắc bóng đá mạnh. Một trận knock-out tại Mexico City khác đáng kể so với cuộc đối đầu trên sân trung lập.

Bài kiểm tra lớn cho các ứng viên vô địch

Thể thức 48 đội khiến World Cup dài hơn, số trận nhiều hơn và yêu cầu thích nghi cũng lớn hơn. Trong bối cảnh đó, hành trình tiến sâu không chỉ phụ thuộc vào chất lượng đội hình hay chiến thuật.

Đội tuyển Anh tập luyện ở Mexico City ẢNH: REUTERS

Các đội còn phải quản lý thể lực, quãng đường di chuyển và khả năng thích nghi với từng địa điểm. Một thay đổi về độ cao, khí hậu hoặc thời gian hồi phục cũng có thể ảnh hưởng đến cách đội bóng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Với đội tuyển Anh, cuộc đối đầu Mexico không đơn thuần là trận vòng 16 đội. Đây còn là bài kiểm tra khả năng duy trì phong độ khi phải thi đấu trong môi trường thuận lợi hơn cho đối thủ.

World Cup 2026 đang được nhắc đến nhiều bởi công nghệ, thể thức mới và lịch thi đấu dày hơn. Nhưng giải đấu cũng cho thấy một yếu tố rất cũ của bóng đá vẫn còn nguyên giá trị: Địa điểm trận đấu diễn ra có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện.