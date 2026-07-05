Mexico - Anh (7 giờ ngày 6.7, trực tiếp VTV): Sức ép nghẹt thở chờ ‘Tam sư’

"Đội tuyển Anh, thời của các người đã qua rồi!", dòng thông báo đầy màu sắc đe dọa mà các fan cuồng của Mexico sớm gửi đến đội quân của HLV Tuchel, khi họ vừa đặt chân đến Mexico City ngày 4.7, chỉ khoảng gần hai ngày trước trận đấu với Mexico trên sân Azteca. Theo báo chí Anh, để né CĐV Mexico, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) đã đặt chỗ đến 15 khách sạn khác nhau tại Mexico City, với hy vọng tránh được tối đa sự quấy rối của các CĐV đối thủ.

Không chỉ có áp lực từ CĐV, ban tổ chức nước chủ nhà Mexico còn dự định đổi giờ thi đấu lên sớm hơn bởi lo ngại về sự an toàn của người hâm mộ, trong đó có cả yếu tố thời tiết. Điều này nếu xảy ra sẽ gây khó cho đội tuyển Anh trong kế hoạch chuẩn bị trận đấu. Nhưng cuối cùng do cả Liên đoàn Bóng đá Anh và Mexico đều phản đối, FIFA quyết định vẫn giữ nguyên giờ thi đấu như cũ.

Ảnh: FPT PLAY

Harry Kane (9) liệu có giúp đội tuyển Anh vượt qua chủ nhà Mexico? ẢNH: REUTERS

Một trở ngại được xem khó nhất cho "Tam sư" chính là độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển của sân Azteca. HLV Tuchel phát biểu: "Về mặt thể chất, việc thích nghi với độ cao này là không thể. Để thích nghi, chúng tôi cần ít nhất 4 ngày, nhưng thực sự chúng tôi chỉ có 3 ngày, rất nhiều trở ngại đang chờ đợi chúng tôi".

Về thành tích đối đầu, đội tuyển Anh có ưu thế khi thắng 6 trong 9 lần gặp nhau, còn lại thua 2 và hòa 1. "Tam sư" và Mexico chỉ gặp nhau 1 trận ở World Cup, đó là vòng bảng năm 1966, khi đó đội tuyển Anh thắng tỷ số 2-0 và sau đó lên ngôi vô địch, cũng là lần duy nhất cho đến nay. Thành tích của Mexico trên sân nhà Azteca mới thực sự là thách thức cho đội tuyển Anh. Mexico đã thi đấu tất cả trận đấu của họ tại sân Azteca ở World Cup 2026. Trận gần nhất họ đánh bại Ecuador (vốn là đội ở khu vực Nam Mỹ và cũng rất quen với độ cao) tỷ số 2-0 ở vòng 32 đội. Họ cũng bất bại trong 10 trận tại World Cup trên sân nhà Azteca; trong đó thắng cả 4 trận tại World Cup năm nay, ghi được 8 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Về lực lượng, đội tuyển Anh dự kiến có sự trở lại của hậu vệ Reece James, nhưng tiền vệ trụ cột Declan Rice có thể vắng mặt. HLV Tuchel cho biết ông có đủ nhân lực để thay thế nếu giờ chót Rice không kịp hồi phục.

Phía Mexico, HLV Javier Aguirre có đầy đủ đội hình tốt nhất. Đội chủ nhà đang hừng hực khí thế, cộng với sự cổ vũ của hơn 87.000 khán giả nhà trên sân Azteca. Họ đang quyết tâm đánh bại đội tuyển Anh để tiến vào vòng tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986, cũng là năm họ vinh dự đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.