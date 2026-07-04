Anh được phép dùng Viagra để đá ở 'thánh địa' có độ cao 2.240 m đấu Mexico: Vì sao?

Sân Azteca, nơi diễn ra trận đấu giữa Anh và Mexico, nằm ở độ cao khoảng 2.240 m so với mực nước biển. Đây là một trong những sân vận động nổi tiếng và khắc nghiệt nhất thế giới. Không khí loãng khiến lượng ô xi giảm đáng kể, làm các cầu thủ dễ rơi vào trạng thái hụt hơi, mệt mỏi và suy giảm khả năng vận động cường độ cao.

Theo TalkSport, đội ngũ y tế tuyển Anh được phép sử dụng Viagra, vốn có hoạt chất chính là sildenafil như một biện pháp hỗ trợ cầu thủ đối phó với tình trạng thiếu ô xi ở vùng cao. Loại thuốc này không nằm trong danh sách cấm của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA).

Harry Kane và các đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trước Mexico ẢNH: REUTERS

Các nghiên cứu khoa học cho thấy sildenafil có thể làm giãn mạch máu phổi, giúp cải thiện quá trình lưu thông ô xi trong cơ thể khi vận động ở độ cao lớn. Chính vì vậy, một số VĐV sức bền và các đội thể thao chuyên nghiệp từng cân nhắc sử dụng thuốc này trong những điều kiện thi đấu đặc biệt.

Đây không phải lần đầu tiên Viagra được nhắc đến trong bóng đá đỉnh cao. Trước World Cup 2010 tại Nam Phi, nơi nhiều địa điểm thi đấu nằm trên cao nguyên, từng xuất hiện các báo cáo cho biết một số đội tuyển nghiên cứu khả năng sử dụng sildenafil nhằm hạn chế tác động của độ cao.

Azteca được coi là nơi "đi dễ khó về" ẢNH: REUTERS

Với đội tuyển Anh, vấn đề thích nghi độ cao càng trở nên quan trọng khi họ chỉ có ít ngày chuẩn bị sau chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo ở vòng 32 đội. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel phải di chuyển từ Kansas City đến Mexico City để làm quen với điều kiện khí hậu và môi trường hoàn toàn khác biệt.

Azteca được xem là "thánh địa" của bóng đá thế giới. Đây là sân vận động đầu tiên trong lịch sử tổ chức 3 kỳ World Cup (1970, 1986 và 2026). Cũng tại đây, huyền thoại Diego Maradona ghi dấu với "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ" trong trận Argentina gặp Anh ở World Cup 1986.

Trong bối cảnh phải đối đầu chủ nhà Mexico trước hàng chục nghìn khán giả cuồng nhiệt cùng điều kiện thi đấu khắc nghiệt, đội tuyển Anh đang tận dụng mọi giải pháp hợp pháp để tối ưu thể trạng. Và Viagra, trong trường hợp này, đơn thuần là một công cụ y học phục vụ mục tiêu đó.