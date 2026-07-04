FIFA cập nhật lịch thi đấu mới nhất Mexico vs Anh, trên sân 'Bàn tay Chúa' của Maradona

Đội Mexico đang toàn thắng và không để thua bàn nào tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Tam sư trở lại sân Azteca sau 40 năm kể từ "Bàn tay Chúa" của Maradona

Reuters cho biết FIFA sẽ vẫn giữ nguyên lịch trận đấu mới nhất Mexico vs Anh, bất chấp những dự báo về thời tiết có thể sẽ trở nên khắc nghiệt trên sân bóng Azteca lúc 18 giờ địa phương (7 giờ Việt Nam ngày 6.7).

Trước đó, FIFA đã cân nhắc dời trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Anh lên sớm hơn để tránh rủi ro có thể gặp phải vì thời tiết. Truyền thông Mexico đã nhắc đến khả năng trận đấu của Tam sư sẽ được đá sớm hơn 6 tiếng, vào 12 giờ địa phương (1 giờ Việt Nam).

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Trong khi đó người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cho biết trận Brazil gặp Na Uy (dự kiến diễn ra lúc 16 giờ địa phương - 3 giờ Việt Nam ngày 6.7) có thể bị hoãn 1 giờ nếu trận Mexico gặp Anh được lên lịch lại.

Trước đó, trận đấu giữa Mexico gặp Ecuador ngày 1.7 đã bị hoãn do mưa. Sân Azteca với độ cao 2.200 m so với mực nước biển sẽ là lợi thế rất lớn cho Mexico và tạo ra thách thức rất lớn cho mọi đội khách.

Harry Kane tỏa sáng với cú đúp giúp Anh vượt qua CHDC Congo để vào vòng 16 đội ảnh: reuters

Cùng với việc FIFA cập nhật lịch thi đấu mới nhất Mexico vs Anh, đội khách tỏ ra rất tự tin, không lo ngại độ cao và bầu không khí cuồng nhiệt của CĐV chủ nhà trên sân Azteca có sức chứa 87.523 chỗ ngồi trước trận gặp Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Tiền vệ Morgan Rogers cho biết: "Tôi nghĩ mọi thứ trong quá trình chuẩn bị, những trở ngại phải đối mặt, chỉ làm tăng thêm sự hưng phấn, sự phấn khích mà chúng tôi có với tư cách là một tập thể.

Cộng thêm triển vọng lọt vào tứ kết World Cup sẽ là một dịp tuyệt vời. Tất nhiên, đội tuyển Anh biết những khó khăn vì Mexico đang chơi tốt, cả bầu không khí trên khán đài. Nhưng chúng tôi biết rằng nếu chơi hết sức mình có thể đánh bại hầu hết mọi đối thủ".

Mexico là nước có thành tích tốt nhất trong số 3 đội chủ nhà ở vòng bảng. Đội bóng có biệt danh El Tri đã toàn thắng, giành trọn 9 điểm mà không để thủng lưới bàn nào trước Nam Phi (tỷ số 2-0), Hàn Quốc (1-0) và CH Czech (3-0).

Raul Jimenez ghi bàn thứ 2 cho Mexico trước Ecuador ảnh: reuters

Bước vào vòng 32 đội, Mexico đã đánh bại Ecuador 2-0 để chấm dứt 40 năm chờ đợi một chiến thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup. Họ vẫn đang giữ sạch mành lưới sau 4 trận liên tiếp trước khi chạm mặt người Anh ở vòng 16 đội.

Tiền đạo Marcus Rashford giảm nhẹ ảnh hưởng của độ cao và sự cuồng nhiệt của CĐV: "Đó chỉ là một trận bóng đá. Chúng tôi đều chơi bóng đá từ khi còn nhỏ và đã chơi trong nhiều môi trường, nhiều bầu không khí khác nhau, có nơi dễ dàng, có nơi thật kinh khủng.

Việc của chúng tôi là phải tìm cách để giành chiến thắng, và đó là trọng tâm... Đội tuyển Anh phải làm việc cùng nhau và cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất có thể, và chúng tôi sẽ ổn thôi".

Tiền vệ Rogers thậm chí còn nói đùa sẽ mua đồ bịt tai khi được hỏi về việc Ecuador khiếu nại với FIFA việc các cầu thủ bị mất ngủ trước trận đấu vòng 32 đội bởi một nhóm người hâm mộ tụ tập bên ngoài khách sạn của họ.

Trevoh Chalobah, Morgan Rogers và Jordan Henderson trong buổi tập của đội tuyển Anh ảnh: reuters

Nhưng ngoài độ cao, thời tiết hay CĐV đội chủ nhà... Đội tuyển Anh sẽ còn phải đối mặt với gánh nặng lịch sử. Đã 40 năm rồi, Tam sư mới trở lại sân Azteca kể từ trận thua 2-1 trước nhà vô địch Argentina ở tứ kết World Cup 1986.

Một kỷ niệm buồn lịch sử vẫn khiến người Anh nhớ mãi, khi Diego Maradona ghi bàn thắng "Bàn tay Chúa" nổi tiếng và sau đó là màn solo ngoạn mục được mệnh danh là "Bàn thắng của thế kỷ".

Tiền vệ Rogers bày tỏ: "Tôi kỳ vọng một bầu không khí tuyệt vời... Chúng tôi sẽ tận hưởng trận đấu, tận hưởng những gì nó mang lại, những khó khăn, mọi thứ chống lại chúng tôi, và sử dụng điều đó làm lợi thế".