Argentina thắng nghẹt thở Cabo Verde, Messi bất ngờ bị mất pha kiến tạo lịch sử: Tại sao?

Messi vượt kỷ lục kiến tạo của Maradona, nhưng FIFA từ chối

Khi đội tuyển Argentina rơi vào thế bế tắc vì sự quật khởi ngoài sức tưởng tượng của Cabo Verde, họ đã cần đến những pha đột phá và các tình huống cố định. Trong đó, Messi tiếp tục là thủ lĩnh và là người dẫn đường giúp đội đương kim vô địch vượt mọi gian nan.

Messi mất pha kiến tạo lịch sử, nhưng quan trọng đội tuyển Argentina đã vượt qua bài kiểm tra khó Cabo Verde Ảnh: Reuters

Trong đó, Messi đã có pha kiến tạo quyết định mang lại chiến thắng cho Albiceleste từ quả đá phạt góc ở phút 111 trong hiệp phụ. Pha bóng hoàn hảo này giúp trung vệ Cristian Romero đánh đầu nâng tỷ số 3-2. Bàn thắng cũng đã kết liễu những nỗ lực không biết mệt mỏi của Cabo Verde. Và cũng giúp cá nhân Messi phá tiếp một kỷ lục lịch sử nữa ở World Cup, khi có pha kiến tạo thứ 9, để chính thức vượt qua huyền thoại, tiền bối của mình là Diego Maradona (người có cùng 8 kiến tạo trước đó).

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, FIFA đã xác định bàn thắng nâng tỷ số của Romero ghi sau pha đánh đầu từ quả đá phạt góc dọn cỗ của Messi đã trúng vào đầu cầu thủ Diney (Cabo Verde) trước khi đi vào lưới, và tính đó là pha đá phản lưới nhà. Điều này cũng đồng nghĩa, Messi không được tính pha kiến tạo chính thức để vượt qua Diego Maradona.

Mặc dù vậy, trên các nền tảng thống kê bao gồm Opta Analyst hay Sofascore đều xem đó như là một pha kiến tạo của Messi, nhưng dù nó không được FIFA chính thức công nhận. Điều này cũng sẽ là cơ hội cho Messi tiếp tục hướng tới kỷ lục này trong trận đấu tại vòng 16 đội, khi Argentina gặp Ai Cập (lúc 23 giờ ngày 7.7).

Ngoài tình huống này, Messi sau bàn mở tỷ số ở phút 29, và đóng góp tương tự như bàn ấn định tỷ số 3-2, khi cũng đá phạt góc giúp Mac Allister kiến tạo cho Lisandro Martinez ghi bàn nâng tỷ số 2-1 ở đầu hiệp phụ thứ nhất phút 92.

Xen kẽ, đó là các bàn thắng hết sức bất ngờ và gây sốc của Cabo Verde, khi Duarte phút 59 và Lopes Cabral phút 103, lần lượt ghi bàn gỡ hòa 1-1 đưa trận đấu vào hiệp phụ, và cân bằng tỷ số 2-2 ở hiệp phụ thứ nhất.

Màn rượt đuổi tỷ số quá nghẹt thở của những nhà đương kim vô địch Argentina trước Cabo Verde đã phần nào làm lu mờ những kỷ lục khác mà Messi đã tạo ra trong trận đấu này, gồm cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt 20 bàn thắng tại World Cup, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 8 trận liên tiếp tại World Cup. Messi cũng lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên có 30 trận ra sân thi đấu ở World Cup.

Anh cũng cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn vào lưới 14 đội tuyển quốc gia khác nhau tại World Cup. Messi hiện đã ghi 7 bàn thắng trong 4 trận đấu tại World Cup năm nay, tạm qua mặt Mbappe (Pháp, 6 bàn) trong cuộc đua vua phá lưới.