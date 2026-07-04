Bí mật chấm 11 m World Cup: Vì sao sút càng vội càng dễ hỏng?

Ở World Cup, chỉ 1 cú sút luân lưu có thể biến một cầu thủ thành người hùng, nhưng cũng có thể để lại ký ức ám ảnh suốt nhiều năm. Điều đáng nói, cuộc đấu ấy có thể đã bắt đầu trước cả khi bóng rời chân. Một ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt hay cách phản ứng sau tiếng còi trọng tài đều có thể hé lộ trạng thái tâm lý của người sút.

Đó là góc nhìn của giáo sư Geir Jordet tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy và tác giả cuốn Pressure, công trình nghiên cứu về tâm lý trong các tình huống phạt đền.

Theo nghiên cứu của giáo sư Geir Jordet, cầu thủ sút quá nhanh sẽ dễ hỏng luân lưu ẢNH: REUTERS

"Nếu một đội tiến vào trận chung kết, khả năng họ phải trải qua ít nhất 1 loạt sút luân lưu trên hành trình ấy thậm chí còn cao hơn khả năng không phải đá luân lưu", ông Jordet nhận định.

Vì sao phản ứng quá nhanh lại đáng lo?

Theo ông Jordet, biểu cảm khuôn mặt có thể cho thấy mức độ lo âu và trạng thái tâm lý của cầu thủ. Nhưng một dấu hiệu khác đặc biệt đáng chú ý là tốc độ phản ứng sau tiếng còi trọng tài.

"Những cầu thủ phản ứng quá nhanh ngay sau tiếng còi của trọng tài, với tôi, đó không phải dấu hiệu đặc biệt tích cực. Bởi điều này có thể cho thấy sự tập trung của họ chủ yếu hướng vào cảm xúc của chính mình, thay vì nhiệm vụ trước mắt", ông Jordet phân tích.

Đội tuyển Đức đã gục ngã trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong loạt luân lưu, cầu thủ có thể muốn kết thúc tình huống càng nhanh càng tốt. Tiếng còi vừa vang lên, họ lập tức chạy đà và sút. Bề ngoài, đó có thể là sự quyết đoán. Nhưng theo cách lý giải của ông Jordet, phản ứng quá vội cũng có thể cho thấy cầu thủ đang muốn thoát khỏi tình huống gây căng thẳng. Nói cách khác, thay vì chủ động kiểm soát nhịp độ thực hiện cú sút, cầu thủ có thể đang bị áp lực thúc đẩy hành động.

Đây chính là nghịch lý của loạt luân lưu. Một cầu thủ có thể đã thực hiện hàng nghìn cú sút trong tập luyện. Khoảng cách vẫn là 11 m, khung thành không nhỏ lại, quả bóng không nặng hơn. Nhưng khi 1 cú sút có thể quyết định số phận cả đội, nhiệm vụ quen thuộc bỗng trở thành thử thách tâm lý khổng lồ.

Loạt sút luân lưu giờ đây không chỉ còn là chuyện may rủi ẢNH: REUTERS

Thủ môn đang "đọc vị" người sút bằng dữ liệu

Không chỉ người sút thay đổi. Cuộc đấu trên chấm 11 m cũng đang nghiêng theo hướng mới khi các thủ môn chuẩn bị kỹ hơn. Ông Jordet nhận xét: "Các thủ môn đang chuẩn bị tốt hơn. Cho đến thời điểm này của World Cup, chúng ta có thể thấy thủ môn đã giành được một chút lợi thế nhờ cách tiếp cận thông minh hơn người sút luân lưu, đồng thời sử dụng phân tích và dữ liệu tốt hơn so với trước đây".

Khi dữ liệu ngày càng đi sâu vào bóng đá, chấm 11 m cũng trở thành một bài toán cần nghiên cứu. Thủ môn có thể tìm hiểu người sút thường chọn góc nào, có thay đổi hướng khi chịu áp lực hay không, cách chạy đà có dấu hiệu gì. Vì thế, loạt luân lưu không còn đơn thuần là cuộc đấu giữa cú sút và phản xạ. Đó còn là cuộc chiến của thông tin, trí nhớ, khả năng quan sát và tâm lý.

Thủ môn cần phân tích dữ liệu trước khi bước vào các giải đấu quan trọng để bắt luân lưu tốt hơn ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, đội tuyển Đức và đội tuyển Hà Lan đã cảm nhận sự khắc nghiệt ấy khi dừng bước ở vòng 32 đội sau thất bại trên chấm luân lưu trước đội tuyển Paraguay và đội tuyển Ma Rốc.

Trong những trận đấu như vậy, 120 phút có thể bị thu gọn vào vài cú sút. Một đội bóng có thể kiểm soát thế trận, tạo nhiều cơ hội hơn và sở hữu dàn cầu thủ danh tiếng hơn, nhưng mọi ưu thế ấy không tự động chuyển thành chiến thắng trên chấm 11 m.

Đó là lý do cách gọi luân lưu là "xổ số" ngày càng thiếu thuyết phục. May mắn có thể tồn tại, nhưng phía sau những khoảnh khắc quyết định vẫn là quá trình chuẩn bị.

Khi 1 cú sút có thể đeo bám cả sự nghiệp

Phần khắc nghiệt nhất của loạt luân lưu không chỉ nằm ở kết quả. Ông Jordet cảnh báo rằng có thể xuất hiện một cầu thủ trẻ mà hình ảnh sự nghiệp bị định hình bởi thất bại trên chấm luân lưu.

"Đó là một sang chấn cảm xúc tiêu cực rất lớn mà ban huấn luyện, liên đoàn bóng đá và thậm chí cả ngành công nghiệp bóng đá đang đặt lên cầu thủ này", ông nói.

Đội tuyển Ai Cập của Mohamed Salah giành quyền vào vòng 16 đội sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu ẢNH: REUTERS

Một cầu thủ trẻ có thể chơi tốt suốt giải đấu, nhưng chỉ 1 cú sút hỏng trong vài giây có thể trở thành hình ảnh được phát lại nhiều hơn tất cả những gì anh đã làm trước đó. Ở World Cup, sức nặng ấy càng lớn khi cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia và đứng trước kỳ vọng của hàng triệu người.

Vì vậy, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên người bước tới chấm 11 m. Nếu loạt luân lưu có thể chuẩn bị, ban huấn luyện cần chuẩn bị. Nếu áp lực tâm lý ảnh hưởng đến hành vi, các đội bóng cần nhận diện. Và nếu một cầu thủ trẻ có nguy cơ chịu tác động nặng nề sau thất bại, việc hỗ trợ họ cũng cần được xem là một phần của bóng đá chuyên nghiệp.

Trong cuốn Pressure, ông Jordet thu thập video của toàn bộ 718 cú sút trong các loạt luân lưu bóng đá nam tại World Cup, EURO và Champions League, từ khi hình thức này được áp dụng năm 1970 đến hết năm 2023. Kho dữ liệu này được sử dụng để nghiên cứu hành vi, áp lực và cách cầu thủ phản ứng trong những khoảnh khắc quyết định.

Một số trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 đã phải phân định trên chấm 11 m ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, cầu thủ, HLV và thủ môn ngày càng ít xem luân lưu như trò may rủi. Họ nghiên cứu dữ liệu, quan sát hành vi và tìm kiếm lợi thế trong từng chi tiết nhỏ.

Dữ liệu có thể chỉ ra thói quen. Phân tích có thể dự đoán xu hướng. Thủ môn có thể biết người sút thường chọn góc nào. Nhưng không mô hình nào hoàn toàn tái tạo được sức ép khi một cầu thủ đứng một mình trước chấm 11 m ở World Cup.

Và có lẽ vì thế, loạt luân lưu vẫn là một trong những khoảnh khắc khắc nghiệt nhất của bóng đá: nơi cuộc đấu không chỉ diễn ra giữa người sút và thủ môn, mà còn giữa cầu thủ với chính áp lực bên trong mình.