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Thể thao World Cup 2026

Nhịp tim Ronaldo trận Bồ Đào Nha thắng kịch tính Croatia được tiết lộ: Dao động thất thường

Văn Trình
Văn Trình
Không chỉ người hâm mộ 'thót tim' trước màn ngược dòng của Bồ Đào Nha, ngay cả Cristiano Ronaldo cũng trải qua những khoảnh khắc căng thẳng tột độ. Dữ liệu nhịp tim được thiết bị WHOOP ghi lại cho thấy Ronaldo liên tục dao động ở mức rất cao trong trận thắng Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Sau khi Bồ Đào Nha vượt qua Croatia với tỷ số 2-1 trong trận cầu đầy kịch tính ở Toronto, công ty công nghệ WHOOP đã công bố dữ liệu sinh lý của Cristiano Ronaldo. Đây là thương hiệu mà Ronaldo vừa là đại sứ toàn cầu, vừa là nhà đầu tư.

Nhịp tim Ronaldo thay đổi liên tục

Theo dữ liệu được ghi nhận, nhịp tim của Ronaldo tăng mạnh ở những thời khắc quyết định của trận đấu. Khi chuẩn bị bước lên chấm phạt đền để thực hiện cú sút gỡ hòa, nhịp tim của anh ở mức 144 nhịp/phút. Ngay sau khi đánh bại thủ môn Croatia, con số này lập tức vọt lên 157 nhịp/phút - mức cao nhất được ghi nhận trong trận.

Đáng chú ý, khi Goncalo Ramos ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha ở phút 90+4, nhịp tim của Ronaldo giảm xuống còn 134 nhịp/phút. Tuy nhiên, đến thời điểm trọng tài nổi còi mãn cuộc sau những phút cuối đầy căng thẳng - phút 90+19, chỉ số này lại tăng lên đến 141 nhịp/phút.

Nhịp tim Ronaldo trận Bồ Đào Nha thắng kịch tính Croatia được tiết lộ: Dao động thất thường- Ảnh 1.

Ronaldo cùng Bồ Đào Nha trải qua nhiều cung bậc cảm xúc ở trận gặp Croatia vòng 32 đội

ẢNH: REUTERS

Những con số trên phản ánh chính xác diễn biến nghẹt thở của cuộc đối đầu tại Toronto. Đặc biệt ở pha bóng cuối cùng, Croatia từng đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng bị từ chối sau khi VAR xác định lỗi việt vị, giúp Ronaldo và các đồng đội giữ vững tấm vé vào vòng 16 đội.

Sau trận, Ronaldo cũng thừa nhận đây là "một trận đấu điên rồ". Siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết cảm giác đứng ngoài quan sát đôi khi còn khiến anh hồi hộp hơn việc trực tiếp thi đấu.

Trước đó, chiếc vòng đeo trên cổ tay Ronaldo đã thu hút sự chú ý ngay từ lúc khởi động. Nhiều người tưởng đây là đồng hồ thông minh, nhưng thực chất là thiết bị WHOOP chuyên theo dõi các chỉ số sức khỏe như nhịp tim, mức độ căng thẳng, chất lượng giấc ngủ và khả năng hồi phục.

Khác với smartwatch thông thường, WHOOP không có màn hình hiển thị. Thiết bị được thiết kế bằng chất liệu vải và cao su, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của FIFA nên cầu thủ có thể sử dụng trong thi đấu chính thức.

WHOOP còn cung cấp chỉ số hồi phục để đội ngũ y tế và ban huấn luyện điều chỉnh cường độ tập luyện, đồng thời theo dõi mức độ căng thẳng của vận động viên theo thời gian thực. Không chỉ Ronaldo, nhiều ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới cũng đang sử dụng công nghệ này nhằm tối ưu hóa phong độ.

Nhịp tim Ronaldo trận Bồ Đào Nha thắng kịch tính Croatia được tiết lộ: Dao động thất thường- Ảnh 2.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có mặt ở vòng 16 đội và đối thủ là Tây Ban Nha

ẢNH: REUTERS

Dù đã bước sang tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn cho thấy khát khao chiến thắng mãnh liệt. Và lần này, chính dữ liệu nhịp tim đã kể lại một câu chuyện thú vị: người hâm mộ hồi hộp một, Ronaldo có lẽ còn hồi hộp gấp nhiều lần trong màn ngược dòng nghẹt thở của Bồ Đào Nha.

Sau màn so tài với Croatia, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gặp thử thách lớn mang tên Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 7.7 (giờ Việt Nam).

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