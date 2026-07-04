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Thể thao World Cup 2026

Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Ronaldo chạm trán Yamal

Thu Bồn
Thu Bồn
Khép lại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, World Cup 2026 sẽ tiếp diễn với vòng 16 đội. Trong đó, derby bán đảo Iberia giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có lẽ là trận đấu nhận được sự quan tâm lớn nhất.

Cụ thể 8 cặp đấu ở vòng 16 đội

Vòng 32 đội World Cup 2026 đã hạ màn với loạt trận diễn ra trong sáng nay 4.7. Theo đó, 3 anh tài cuối cùng giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội trên đất Bắc Mỹ là Ai Cập (đánh bại Úc 4-2 trên chấm phạt đền), Argentina (đánh bại Cabo Verde 3-2 sau 120 phút) và Colombia (thắng sít sao Ghana 1-0 trong thời gian thi đấu chính thức).

Lúc này, 8 cặp đấu ở vòng 16 đội đã được xác định: Paraguay - Pháp, Canada - Ma Rốc, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Mỹ - Bỉ, Brazil - Na Uy, Anh - Mexico, Argentina - Ai Cập, Thụy Sĩ - Colombia.

Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Ronaldo chạm trán Yamal- Ảnh 1.

Sơ đồ thi đấu World Cup 2026

ẢNH: FOX SPORTS

Tâm điểm derby bán đảo Iberia

Với những gì mà Cabo Verde đã thể hiện, có thể thấy các màn so tài ở vòng 16 đội sẽ rất gay cấn. Nhưng trên lý thuyết, những cặp đấu được đánh giá ngang tài ngang sức là: Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Mỹ - Bỉ.

Trong khi đó, những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch như Argentina, Pháp gặp những đối thủ yếu hơn rõ rệt. Dù vậy, không phải là không có khả năng đội cửa dưới gây bất ngờ. Trước đó, Paraguay đã tạo địa chấn khi loại đội tuyển Đức hùng mạnh.

Trận đấu nhận được sự quan tâm lớn nhất ở vòng 16 đội World Cup 2026 có lẽ là derby bán đảo Iberia giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đây là hai đội bóng nhiều duyên nợ, đều sở hữu nhiều siêu sao hàng đầu thế giới. Trong đó, màn đối đầu đáng chú ý trên sân cỏ sẽ thuộc về “lão tướng” Cristiano Ronaldo và ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal.

Sau 6 lần tham dự, Ronaldo vừa có bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup. Lúc này, chân sút sinh năm 1985 đang bỏ túi 3 bàn thắng ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Trong khi đó, Yamal mới 1 lần điền tên lên bảng đếm số khi ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha.

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Lịch thi đấu đầy đủ vòng 16 đội World Cup 2026

- 0 giờ ngày 5.7: Canada - Ma Rốc

- 4 giờ ngày 5.7: Paraguay - Pháp

- 3 giờ ngày 6.7: Brazil - Na Uy

- 7 giờ ngày 6.7: Mexico - Anh

- 2 giờ ngày 7.7: Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

- 7 giờ ngày 7.7: Mỹ - Bỉ

- 23 giờ ngày 7.7: Argentina - Ai Cập

- 3 giờ ngày 8.7: Thụy Sĩ - Colombia


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