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Thể thao World Cup 2026

Thắng Cabo Verde, HLV Scaloni vẫn than: ‘Argentina bị vắt kiệt sức, nhiều cầu thủ còn chuột rút’

Thu Bồn
Thu Bồn
HLV trưởng đội tuyển Argentina - ông Lionel Scaloni, nhấn mạnh rằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trong hiệp phụ trước Cabo Verde là lời nhắc nhở cho việc không có trận đấu knock-out nào là dễ dàng tại sân chơi World Cup.

Đội tuyển Argentina mệt mỏi vì phải đá hiệp phụ

"Trận đấu này là lời đáp trả dành cho những ai nói rằng đội tuyển Argentina rơi vào một nhánh đấu dễ thở tại World Cup 2026. Chắc chắn là chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và đi tiếp, nhưng đó là một trận đấu vô cùng khó khăn. Ai cũng nghĩ đây sẽ là một cuộc dạo chơi, nhưng chúng tôi biết mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy", HLV Scaloni nói với các phóng viên sau trận thắng nhọc nhằn trước Cabo Verde.

Argentina bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, nhưng đã bị kéo vào một cuộc chiến thể lực khắc nghiệt. Cabo Verde chơi kiên cường với có 2 lần quân bình tỷ số, đưa trận đấu vào hiệp phụ với tỷ số hòa 2-2. "Các cầu thủ Argentina kết thúc trận đấu trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức. Toàn đội đều mệt mỏi vì phải đá hiệp phụ, cày ải quá nhiều phút trên sân và một số người đã bị chuột rút. Nhưng khi họ thi đấu bằng cả con tim, họ có thể vượt qua mọi trở ngại. Hôm nay, toàn đội đã thể hiện được bản sắc và giá trị của mình", vị thuyền trưởng người Argentina khẳng định.

Thắng Cabo Verde, HLV Scaloni vẫn than: ‘Argentina bị vắt kiệt sức, nhiều cầu thủ còn chuột rút’- Ảnh 1.

HLV Scaloni nhấn mạnh, không có nhánh đấu nào dể tại vòng knock-out World Cup

ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi liệu áp lực từ vị thế của một ứng cử viên vô địch có đè nặng lên Argentina hay không, ông Scaloni thẳng thừng phủ nhận: "Không. Điều tuyệt vời nhất ở đội bóng này là luôn muốn tiến về phía trước. Các chàng trai vẫn tiếp tục cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết".

"Mặt sân thi đấu khá lạ..."

Ông Scaloni cũng tiết lộ điều bất ngờ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã vượt qua được thử thách. Mặt sân thi đấu hôm nay khá lạ, bóng không lăn theo cách chúng tôi thường quen thuộc, hoàn toàn không lý tưởng chút nào".

Thắng Cabo Verde, HLV Scaloni vẫn than: ‘Argentina bị vắt kiệt sức, nhiều cầu thủ còn chuột rút’- Ảnh 2.

Messi (trái) và các đồng đội chật vật thắng tân binh Cabo Verde với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu

ẢNH: REUTERS

"Cabo Verde đã chơi với 200% khả năng. Và trong bóng đá, tinh thần mạnh mẽ sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách về đẳng cấp. Người hâm mộ sẽ hiểu rằng đây là Argentina, và không có gì là dễ dàng đối với chúng tôi cả. Có một điều gì đó rất thiêng liêng ở màu áo này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên, và chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa sau trận đấu này để bước tiếp", HLV sinh năm 1978 nói thêm.

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