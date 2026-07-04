Messi nói gì về Cabo Verde?

Messi khẳng định, Argentina không dám đánh giá thấp Cabo Verde

"Một số người có thể đánh giá thấp một số đội bóng, nhưng chúng tôi biết đây không bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Đó là điều làm cho World Cup này trở nên đặc biệt. Mọi thứ đều vô cùng sít sao, và mỗi trận đấu đều cực kỳ khó khăn", Messi chia sẻ sau khi được hỏi đánh giá gì về đối thủ tân binh Cabo Verde, đội đã gây ra vô vàn khó khăn cho những nhà đương kim vô địch Argentina sau trận thắng nghẹt thở tỷ số 3-2 ở hiệp phụ ngày 4.7 ở vòng 32 đội.

Messi và thủ môn Vozinha của Cabo Verde sau trận đấu. Vozinha đã cứu thua đến 18 cơ hội tại World Cup 2026, trong đó có đến 8 cơ hội ở trận gặp Argentina Ảnh: Reuters

Messi nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi đã biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Việc đội bóng này không thua Tây Ban Nha hay Uruguay không phải là ngẫu nhiên. Đây còn là những trận đấu loại trực tiếp, và không ai cho bạn bất cứ thứ gì miễn phí".

"Ghi bàn thắng đầu tiên là phần khó khăn nhất, và chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu và chơi bình tĩnh hơn, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Chúng tôi để mất bóng nhiều lần, lùi quá sâu và không thể gây áp lực lên họ như chúng tôi muốn.

Họ đã tận dụng điểm mạnh của mình và tìm được bàn thắng gỡ hòa. Chúng tôi biết đây luôn là một trận đấu phức tạp", Messi giải thích thêm và đánh giá vì sao Argentina từ chỗ kiểm soát mọi diễn biến, tưởng chừng đã có trận thắng dễ dàng, rồi lại trao cơ hội cho Cabo Verde suýt gây cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup.

"Như mọi khi, chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có, bất kể chúng tôi chơi tốt hay không, hoặc liệu chúng tôi có thể hiện được lối chơi tốt nhất của mình hay không. Bây giờ điều quan trọng nhất là hồi phục, tập trung vào trận đấu tiếp theo và rút ra những điểm tích cực từ trận đấu hôm nay", Messi tổng kết lại sau trận đấu nghẹt thở của đội nhà.

Anh cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi phải khắc phục những điều tồi tệ, hôm nay cũng có rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra".

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Trong khi đó, HLV Scaloni (Argentina) chia sẻ: "Đúng, đã không có đối thủ nào dễ dàng cả. Chúc mừng Cabo Verde. Họ đã có một trận đấu quả cảm. Về phía chúng tôi, tôi sẽ thảo luận về những khía cạnh tiêu cực với các cầu thủ, nhưng điều tích cực lớn nhất là chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc.

Đây là trận đấu không hề dễ dàng, và chúng tôi đã biết trước điều đó. Chúng tôi đã bị tấn công vào những thời điểm quan trọng, nhưng chúng tôi luôn tiếp tục nỗ lực và tìm kiếm chiến thắng".

Cũng theo HLV Scaloni, đội tuyển Argentina sẽ phải rút ra nhiều bài học từ trận đấu với Cabo Verde, cải thiện những mặt yếu và chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp theo và tránh lặp lại tình thế vừa diễn ra.