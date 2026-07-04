Ronaldo khiến thế giới gọi tên

Nghẹt thở đến phút cuối

Trận đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia vào sáng 3.7 xứng đáng được lấy làm ví dụ điển hình cho sự kịch tính và nghiệt ngã của bóng đá. Nhập cuộc với vị thế cửa trên, Bồ Đào Nha nhanh chóng áp đặt thế trận, kiểm soát bóng vượt trội nhờ hàng tiền vệ toàn sao. Tuy nhiên, việc cầm bóng nhiều không đồng nghĩa sẽ mang lại hiệu quả. Croatia dưới sự chỉ huy của "lão tướng không phổi" Luka Modric đã bày ra thế trận phòng ngự vô cùng kỷ luật. Đoàn quân áo ca rô duy trì cự ly đội hình cực tốt, bịt kín các khoảng trống và nhiều lần bẻ gãy các đợt lên bóng ở cả hai biên lẫn trung lộ của "selecao châu Âu".

Ronaldo (phải) đã cởi bỏ được nút thắt tâm lý tồn tại 20 năm ẢNH: REUTERS

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở phút 53 khi lão tướng 37 tuổi Ivan Perisic đưa Croatia vươn lên dẫn 1-0 sau pha tổ chức phản công sắc lẹm. Khi sự bế tắc càng nhân lên gấp bội, bước ngoặt của trận đấu đã đến từ một tình huống phạt góc. Veiga khi nỗ lực băng vào đánh đầu đã bị hậu vệ Croatia phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha. Trên chấm 11 m, áp lực đè nặng lên vai Ronaldo. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, "bản lĩnh thép" của một huyền thoại đã được thể hiện. CR7 dứt điểm quyết đoán vào chính giữa khung thành, đánh lừa hoàn toàn thủ môn Croatia để gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng này đã phá bỏ "cái dớp" đeo bám suốt sự nghiệp, kể từ ngày anh trình làng World Cup vào năm 2006. Đây là pha lập công đầu tiên của Ronaldo tại vòng knock-out World Cup. Đồng thời, bàn thắng này còn đánh dấu pha lập công thứ 4 của CR7 từ chấm phạt đền trong các kỳ World Cup, giúp anh san bằng thành tích và chia sẻ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trên chấm 11 m tại World Cup với Lionel Messi.

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Chưa hết, bàn thắng trên còn giúp CR7 trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử từng ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp. Bàn gỡ của Ronaldo đã tháo gỡ hoàn toàn nút thắt tâm lý cho Bồ Đào Nha, để sau đó Goncalo Ramos, tiền đạo thế chỗ Ronaldo ở cuối trận, đã chọn vị trí thông minh và bật cao đánh đầu ghi bàn quý như vàng, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 90+4.

Trận đấu kết thúc, nhưng dư âm chắc chắn vẫn đọng lại rất lâu, đặc biệt là với các cầu thủ và người hâm mộ Croatia. Phút 90+13, lưới của Bồ Đào Nha rung lên sau cú dứt điểm của Pasalic. Tuy nhiên, bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

Điều đáng nói là lỗi việt vị này được xác định bởi công nghệ mới trên trái bóng "Trionda" của World Cup 2026. Quả bóng tích hợp cảm biến thông minh đã xác định chính xác có pha chạm bóng rất nhẹ của cầu thủ Croatia trước đó. Một tình huống mà bằng mắt thường không thể nhìn ra, nhưng đã tước đi hy vọng cuối cùng, như cách mà báo chí Croatia thốt lên sau trận: "Thật tàn nhẫn".

Nảy lửa derby bán đảo Iberia

Nếu như Bồ Đào Nha nghẹt thở vượt qua vòng 32 đội, thì người láng giềng trên bán đảo Iberia là Tây Ban Nha không tốn nhiều sức để giành vé đi tiếp. Đội bóng xứ bò tót đã có lời khẳng định đanh thép với tư cách là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch khi đánh bại Áo với tỷ số 3-0. Ngôi sao sáng nhất trận là Mikel Oyarzabal với cú đúp bàn thắng đẳng cấp, bàn còn lại được ghi bởi Pedro Porro.

Theo đó, Tây Ban Nha sẽ chạm trán với Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội, diễn ra lúc 2 giờ ngày 7.7. Derby bán đảo Iberia này tái hiện chung kết UEFA Nations League 2025, trận đấu mà Ronaldo cùng các đồng đội đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu để vô địch (hòa 2-2 sau 120 phút).