Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ronaldo phủ nhận tin giải nghệ, Lamine Yamal tự tin không sợ đối thủ nào
Video World Cup 2026

Ronaldo phủ nhận tin giải nghệ, Lamine Yamal tự tin không sợ đối thủ nào

Hồ Hiền
Hồ Hiền
Cristiano Ronaldo bác bỏ những đồn đoán về việc giải nghệ sau World Cup 2026 sau khi góp công giúp Bồ Đào Nha ngược dòng hạ Croatia để giành vé vào vòng 16 đội. Ở phía bên kia chiến tuyến, tài năng trẻ Lamine Yamal khẳng định Tây Ban Nha không e ngại bất kỳ đối thủ nào trước màn đại chiến Bồ Đào Nha.

Giải nghệ hay không... để sau World Cup tính

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại Croatia 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026 để giành vé vào vòng 16 đội vào rạng sáng 3.7 (theo giờ Việt Nam). Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 68, trước khi Goncalo Ramos đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Ronaldo phủ nhận tin giải nghệ, Lamine Yamal tự tin không sợ đối thủ nào

Phát biểu sau trận đấu, Cristiano Ronaldo tiết lộ anh đã linh cảm trận đấu sẽ phải phân định bằng loạt sút luân lưu.

Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha chia sẻ: "Chiều nay, tôi đã có linh cảm rằng trận đấu sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu. Ngay từ giữa trưa, tôi đã chuẩn bị tinh thần vì cảm thấy điều đó sẽ xảy ra. Đó là một khoảnh khắc rất khó khăn. Tim tôi đập rất nhanh, nhưng tôi tin vào cảm nhận của mình và tin rằng mình sẽ thực hiện thành công quả phạt đền. Đó luôn là điều tôi tin tưởng. Tôi thực sự rất hạnh phúc".

Ronaldo cũng dành những lời tri ân tới Luka Modric sau khi tiền vệ người Croatia khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

"Tôi đã thi đấu cùng Luka Modric trong rất nhiều năm. Thật tuyệt khi vẫn được chứng kiến cậu ấy chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Tôi đã nói với Luka: Chúc mừng nhé, Luka. Chúc cậu thật nhiều may mắn trong chặng đường sắp tới của sự nghiệp".

Ronaldo phủ nhận tin giải nghệ, Lamine Yamal tự tin không sợ đối thủ nào - Ảnh 1.

Ronaldo và Luka Modric ôm nhau sau trận đấu

ẢNH: REUTERS

Chiến thắng trước Croatia giúp Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha. Trước đó, chị gái của Ronaldo là Katia Aveiro tiết lộ World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên khi được hỏi về tương lai sau World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi khẳng định anh chưa đưa ra quyết định.

"Chị gái tôi nói rằng đây sẽ là hồi kết ư? Tôi không đưa ra những quyết định vội vàng. Tôi sẽ quyết định sau khi giải đấu kết thúc, chứ không phải lúc này".

Lamine Yamal: Tôi đã hồi phục 100%

Trong khi đó, đối thủ của Bồ Đào Nha là Tây Ban Nha cũng bước vào vòng knock-out với màn trình diễn đầy thuyết phục. Đội bóng xứ sở bò tót dễ dàng đánh bại Áo 3-0 vào rạng sáng cùng ngày nhờ cú đúp của Mikel Oyarzabal cùng pha lập công của Pedro Porro, đồng thời nối dài chuỗi trận giữ sạch lưới tại World Cup 2026.

Dù không ghi bàn trong chiến thắng này, tiền đạo Lamine Yamal cho biết anh hài lòng khi thể trạng đã được cải thiện đáng kể. Cầu thủ 18 tuổi thừa nhận luôn muốn để lại dấu ấn bằng bàn thắng hoặc đường kiến tạo, nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là giúp đội tuyển giành quyền đi tiếp.

Chia sẻ tại họp báo sau trận, Yamal khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục. "Tôi đã hồi phục 100%. Tôi sẵn sàng thi đấu bao nhiêu trận tùy thích. Tất nhiên, tôi vẫn phải tiếp tục nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, nhưng tôi đã đạt 100% thể lực".

Ronaldo phủ nhận tin giải nghệ, Lamine Yamal tự tin không sợ đối thủ nào - Ảnh 2.

Lamine Yamal chia sẻ đã đạt 100% thể lực

ẢNH: REUTER

Tiền đạo trẻ cũng thừa nhận Tây Ban Nha vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện trước giai đoạn knock-out, song khẳng định toàn đội không e ngại bất kỳ đối thủ nào, kể cả Bồ Đào Nha.

"Chúng tôi biết chất lượng của mình và chúng tôi biết mình không sợ bất kỳ đội tuyển quốc gia nào. Chúng tôi là Tây Ban Nha và chúng tôi phải thể hiện điều đó trên sân".

Hai đội sẽ chạm trán nhau vào ngày 6.7.2026. Đây cũng là màn tái đấu sau trận chung kết UEFA Nations League 2025, nơi Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hòa 2-2, nhưng Bồ Đào Nha là đội giành chiến thắng chung cuộc.

Tin liên quan

Người hùng bất ngờ giúp đội tuyển Tây Ban Nha bừng tỉnh ở World Cup 2026

Người hùng bất ngờ giúp đội tuyển Tây Ban Nha bừng tỉnh ở World Cup 2026

Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Áo 3-0 để lần đầu tiên sau 16 năm giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Màn trình diễn thuyết phục giúp thầy trò HLV Luis de la Fuente lấy lại vị thế ứng viên vô địch.

Ronaldo phá dớp 20 năm, World Cup khép lại với huyền thoại Modric

Khám phá thêm chủ đề

Ronaldo Lamine Yamal bồ đào nha World Cup 2026 tây ban nha lịch đấu Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha Croatia Luka Modric

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận