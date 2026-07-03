Giải nghệ hay không... để sau World Cup tính

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại Croatia 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026 để giành vé vào vòng 16 đội vào rạng sáng 3.7 (theo giờ Việt Nam). Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 68, trước khi Goncalo Ramos đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Ronaldo phủ nhận tin giải nghệ, Lamine Yamal tự tin không sợ đối thủ nào

Phát biểu sau trận đấu, Cristiano Ronaldo tiết lộ anh đã linh cảm trận đấu sẽ phải phân định bằng loạt sút luân lưu.

Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha chia sẻ: "Chiều nay, tôi đã có linh cảm rằng trận đấu sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu. Ngay từ giữa trưa, tôi đã chuẩn bị tinh thần vì cảm thấy điều đó sẽ xảy ra. Đó là một khoảnh khắc rất khó khăn. Tim tôi đập rất nhanh, nhưng tôi tin vào cảm nhận của mình và tin rằng mình sẽ thực hiện thành công quả phạt đền. Đó luôn là điều tôi tin tưởng. Tôi thực sự rất hạnh phúc".

Ronaldo cũng dành những lời tri ân tới Luka Modric sau khi tiền vệ người Croatia khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

"Tôi đã thi đấu cùng Luka Modric trong rất nhiều năm. Thật tuyệt khi vẫn được chứng kiến cậu ấy chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Tôi đã nói với Luka: Chúc mừng nhé, Luka. Chúc cậu thật nhiều may mắn trong chặng đường sắp tới của sự nghiệp".

Ronaldo và Luka Modric ôm nhau sau trận đấu ẢNH: REUTERS

Chiến thắng trước Croatia giúp Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha. Trước đó, chị gái của Ronaldo là Katia Aveiro tiết lộ World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên khi được hỏi về tương lai sau World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi khẳng định anh chưa đưa ra quyết định.

"Chị gái tôi nói rằng đây sẽ là hồi kết ư? Tôi không đưa ra những quyết định vội vàng. Tôi sẽ quyết định sau khi giải đấu kết thúc, chứ không phải lúc này".

Lamine Yamal: Tôi đã hồi phục 100%

Trong khi đó, đối thủ của Bồ Đào Nha là Tây Ban Nha cũng bước vào vòng knock-out với màn trình diễn đầy thuyết phục. Đội bóng xứ sở bò tót dễ dàng đánh bại Áo 3-0 vào rạng sáng cùng ngày nhờ cú đúp của Mikel Oyarzabal cùng pha lập công của Pedro Porro, đồng thời nối dài chuỗi trận giữ sạch lưới tại World Cup 2026.

Dù không ghi bàn trong chiến thắng này, tiền đạo Lamine Yamal cho biết anh hài lòng khi thể trạng đã được cải thiện đáng kể. Cầu thủ 18 tuổi thừa nhận luôn muốn để lại dấu ấn bằng bàn thắng hoặc đường kiến tạo, nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là giúp đội tuyển giành quyền đi tiếp.

Chia sẻ tại họp báo sau trận, Yamal khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục. "Tôi đã hồi phục 100%. Tôi sẵn sàng thi đấu bao nhiêu trận tùy thích. Tất nhiên, tôi vẫn phải tiếp tục nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, nhưng tôi đã đạt 100% thể lực".

Lamine Yamal chia sẻ đã đạt 100% thể lực ẢNH: REUTER

Tiền đạo trẻ cũng thừa nhận Tây Ban Nha vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện trước giai đoạn knock-out, song khẳng định toàn đội không e ngại bất kỳ đối thủ nào, kể cả Bồ Đào Nha.

"Chúng tôi biết chất lượng của mình và chúng tôi biết mình không sợ bất kỳ đội tuyển quốc gia nào. Chúng tôi là Tây Ban Nha và chúng tôi phải thể hiện điều đó trên sân".

Hai đội sẽ chạm trán nhau vào ngày 6.7.2026. Đây cũng là màn tái đấu sau trận chung kết UEFA Nations League 2025, nơi Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hòa 2-2, nhưng Bồ Đào Nha là đội giành chiến thắng chung cuộc.