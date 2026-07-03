Một tình huống đáng chú ý xuất hiện ở trận đội tuyển Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Croatia. Bàn thắng muộn của Croatia bị hủy sau khi hệ thống phát hiện một điểm chạm rất nhỏ trong quá trình triển khai bóng, từ đó dẫn tới quyết định việt vị.

Khi quả bóng cũng tạo ra dữ liệu

Theo FIFA, công nghệ việt vị bán tự động kết hợp dữ liệu theo dõi vị trí cầu thủ với thông tin từ quả bóng thi đấu để hỗ trợ tổ VAR.

Điểm quan trọng nằm ở khả năng xác định thời điểm bóng được chuyền đi. Quả bóng Adidas Trionda sử dụng tại World Cup 2026 được tích hợp công nghệ bóng kết nối, có thể ghi nhận thời điểm cầu thủ tác động vào bóng và truyền dữ liệu tới hệ thống hỗ trợ trọng tài.

Từ tranh cãi VAR trận Bồ Đào Nha - Croatia Công nghệ ở World Cup 2026 đang đi xa đến đâu

Khi dữ liệu từ bóng kết hợp với hệ thống theo dõi cầu thủ, những tình huống việt vị cực sát có thêm cơ sở để xác định. Một điểm chạm gần như vô hình với mắt thường cũng có thể trở thành yếu tố quyết định số phận bàn thắng.

Chính xác hơn, nhưng tranh cãi chưa hết

Công nghệ giúp VAR có thêm dữ liệu và giảm phụ thuộc vào việc dò tìm từng khung hình thủ công. Tuy nhiên, độ chính xác ngày càng cao cũng kéo theo tranh luận mới.

Với người ủng hộ, công nghệ giúp hạn chế sai sót và tăng tính nhất quán. Với người hoài nghi, bóng đá đang ngày càng bị chia nhỏ bởi đường kẻ, khung hình và tín hiệu cảm biến, trong khi cảm xúc ăn mừng nhiều lúc phải chờ hệ thống xác nhận.

Trái bóng chính thức của World Cup 2026 tích hợp công nghệ hiện đại

Sau hơn nửa chặng đường, World Cup 2026 cho thấy công nghệ không còn chỉ đứng phía sau hỗ trợ trọng tài. Nó đang trực tiếp tham gia vào những khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Bóng đá có thể ngày càng chính xác hơn. Nhưng khi một bàn thắng được quyết định bởi cú chạm gần như không thể nhìn thấy, câu hỏi về ranh giới giữa độ chính xác tuyệt đối và cảm xúc tự nhiên của môn thể thao này chắc chắn vẫn còn được tranh luận.