Đại chiến Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ronaldo khiến nhà vua châu Âu run sợ?

Ký ức đẹp của Ronaldo trên đất Nga

Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha sẽ tạo nên trận derby bán đảo Iberia duyên nợ ở vòng 16 đội World Cup 2026, diễn ra lúc 2 giờ ngày 7.7. Trong khi Tây Ban Nha dễ dàng vượt Áo ba bàn không gỡ, Bồ Đào Nha chật vật ngược dòng tiễn Croatia về nước nhờ hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Goncalo Ramos.

Trận derby Iberia sẽ diễn ra trong bối cảnh trái ngược. 10 năm sau chức vô địch EURO lịch sử, Bồ Đào Nha vẫn chật vật tìm kiếm lại hào quang. Ronaldo cùng đồng đội lạc lõng ở World Cup khi không lần nào vượt qua nổi tứ kết từ sau năm 2006. Còn với Tây Ban Nha, 1 chức vô địch World Cup (2010) và hat-trick EURO (2008, 2012, 2024) là đủ để "La Roja" lấn át hàng xóm.

Ronaldo có bàn đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng knock-out World Cup ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Tây Ban Nha áp đảo Bồ Đào Nha ở cuộc thư hùng ngày 7.7. Dù có thành tích đối đầu vượt trội Bồ Đào Nha từ khi Ronaldo bước lên tuyển (thắng 4, hòa 4, thua 2 sau 10 trận), nhưng ở những lần chạm trán gần nhất, "La Roja" không hề nhỉnh hơn đối thủ.

Ký ức đáng nhớ nhất của Ronaldo trước Tây Ban Nha là màn trình diễn tại World Cup 2018. Trong trận hòa 3-3 trong ngày ra quân, Ronaldo mở tỷ số trên chấm phạt đền, nhân đôi cách biệt bằng cú sút chân trái khiến thủ môn David de Gea mắc sai lầm, trước khi khép lại một đêm không thể quên bằng siêu phẩm đá phạt ở phút 88 với cú đặt lòng đưa bóng vòng qua hàng rào. Đó là cú hat-trick đầu tiên, cũng là duy nhất Ronaldo ghi vào lưới Tây Ban Nha, đồng thời được xem là một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất lịch sử World Cup.

Sau 7 năm, Ronaldo lại ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, khi in dấu giày vào trận hòa 2-2 ở chung kết Nations League. Nhờ bàn thắng phút 61 của chân sút sinh năm 1985, Bồ Đào Nha kéo trận đấu vào loạt luân lưu, rồi thắng thuyết phục 5-3 để nâng cúp vô địch.

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Không ai hiểu Tây Ban Nha hơn Ronaldo

Với Ronaldo, Tây Ban Nha là đối thủ mang lại ký ức đẹp đầu sự nghiệp. 22 năm trước, CR7 khi ấy còn là cầu thủ trẻ, đã cùng Bồ Đào Nha hạ Tây Ban Nha 1-0 ở vòng bảng, rồi thẳng tiến chung kết EURO 2004 trên sân nhà. Hai thập kỷ trôi qua, toàn bộ đội hình Bồ Đào Nha đã giải nghệ, chỉ còn "cây trường sinh" Ronaldo vẫn thầm lặng, bền bỉ cống hiến.

Ronaldo sẽ dồn lực đá trận quyết định ẢNH: REUTERS

4 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 10 trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng số một của Bồ Đào Nha. Anh cũng hiểu bóng đá Tây Ban Nha hơn cả, với 9 năm đỉnh cao đã có cùng Real Madrid tại LaLiga.

Sergio Ramos, Gerard Pique, Sergio Busquets, Xavi, Andres Iniesta hay Iker Casillas... là thế hệ huyền thoại của Tây Ban Nha mà Ronaldo đã so tài ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Có lẽ vì vậy, mỗi lần khoác áo đội tuyển đối đầu Tây Ban Nha luôn mang đến cho Ronaldo cảm xúc đặc biệt.

Tại World Cup 2026, cá nhân Ronaldo và Bồ Đào Nha chưa thể bùng nổ. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez hòa chật vật trước Colombia, CHDC Congo, chỉ thắng đội yếu Uzbekistan ở vòng bảng. Đến vòng 32 đội, Bồ Đào Nha vất vả ngược dòng trước Croatia già cỗi, chỉ thoát thua giây cuối nhờ VAR. Thế nhưng, chính sự nhọc nhằn ấy lại gợi nhớ hành trình vô địch EURO 2016 của Ronaldo cùng đồng đội. Đã bước vào vòng knock-out, thắng là được, không quan trọng thắng thế nào.

Giờ đây, bước đến vòng 16 đội, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có cơ hội như nhau, không ai hơn ai. Việc gặp đối thủ lớn là chướng ngại khó, nhưng cũng sẽ là lực đẩy để Ronaldo và Bồ Đào Nha đá trận để đời.

Kỳ World Cup có thể là cuối cùng, bên cạnh màn thư hùng Tây Ban Nha có thể là cuối cùng, Ronaldo sẽ lại thắng ngọt ngào như ngày đầu tiên?