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Thể thao World Cup 2026

Bị chị gái đồn giải nghệ sau World Cup 2026, Ronaldo ‘đáp trả’ bất ngờ

Hồng Nam
Hồng Nam
Cristiano Ronaldo đã có chia sẻ mới nhất về lời đồn đoán chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Ronaldo chưa muốn dừng lại

Ngay trước thềm trận gặp Croatia ở vòng 32 đội, chị gái Katia Aveiro của Cristiano Ronaldo đã chia sẻ: "World Cup 2026 là vũ điệu cuối của Ronaldo. Tôi tin đây sẽ là lời tạm biệt với đội tuyển quốc gia. Tôi nói điều này dựa trên một nguồn tin đáng tin cậy. Đây sẽ là lần cuối của Ronaldo".

Chị gái của Ronaldo nói thêm: "Tôi tự hào khi từng có mặt ở Qatar và giờ lại tiếp tục đồng hành ở đây. Cristiano rất tự tin, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả chúng tôi. Tôi tin cuối cùng chúng tôi sẽ mỉm cười".

Bị chị gái đồn giải nghệ sau World Cup 2026, Ronaldo ‘đáp trả’ bất ngờ- Ảnh 1.

Ronaldo chưa chốt tương lai

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, sau khi ghi bàn góp công vào màn ngược dòng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia, Ronaldo đã khẳng định còn quá sớm để nói về tương lai. 

"Tương lai của tôi không phải điều quan trọng nhất lúc này. Tôi sẽ nói chuyện với gia đình và sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất. Tôi không còn đưa ra quyết định trong lúc nóng vội nữa, bây giờ mọi việc đều được thực hiện một cách bình tĩnh. Bây giờ, điều quan trọng là tận hưởng hôm nay", Ronaldo nhấn mạnh. 

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Chân sút 41 tuổi đã lần đầu hưởng cảm giác ghi bàn ở vòng knock-out World Cup, khi đá phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha ở phút 68. Anh được thay ra nghỉ ở phút 82, trước khi Goncalo Ramos lập công ấn định chiến thắng 2-1 phút 90+5. 

Tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ chạm trán Tây Ban Nha, đội đã đánh bại Áo với tỷ số 3-0 ở trận đấu lúc 2 giờ hôm nay (3.7). Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại Nations League 2025, nơi Bồ Đào Nha thắng 5-3 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu). 

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