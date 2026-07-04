5 màn so tài đỉnh cao định đoạt trận Pháp - Paraguay: Mbappe, Olise chạm trán ai?

Theo Hernandez vs Miguel Almiron

Đây có thể là màn so tài tốc độ hấp dẫn nhất trận đấu. Miguel Almiron vẫn là mũi khoan nguy hiểm nhất của Paraguay. Dù không còn bùng nổ như thời đỉnh cao ở Premier League, cầu thủ này vẫn sở hữu khả năng tăng tốc và khai thác khoảng trống rất tốt.

Bên kia chiến tuyến, Theo Hernandez là mẫu hậu vệ cánh cực kỳ ưa tấn công. Anh thường xuyên dâng cao như một tiền vệ cánh thực thụ để hỗ trợ Mbappe hay Barcola, Dou. Điều đó giúp Pháp tạo ra áp lực lớn nhưng cũng để lộ những khoảng trống sau lưng.

HLV Gustavo Alfaro nhiều khả năng sẽ yêu cầu Paraguay nhường thế trận, chờ thời cơ đưa bóng thật nhanh cho Almirón. Nếu tận dụng được khoảng không phía sau Theo Hernandez, ngôi sao Paraguay hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt. Ngược lại, nếu Theo kiểm soát được Almiron và duy trì sức ép liên tục, Paraguay sẽ mất đi vũ khí phản công nguy hiểm nhất. Cũng không loại trừ khả năng HLV Didier Deschamps đưa ra sự điều chỉnh: Lucas Digne thay Theo Hernandez.

Olise (trái) đang khao khát có được bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ẢNH: REUTERS

Michael Olise vs Junior Alonso

Michael Olise đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của tuyển Pháp. Cầu thủ thuận chân trái này sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng rê bóng trong không gian hẹp và những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Anh đặc biệt nguy hiểm khi bó vào trung lộ từ cánh phải. Anh đang dẫn đầu danh sách kiến tạo với 5 đường chuyền thành bàn.

Nhiệm vụ ngăn chặn Olise nhiều khả năng thuộc về đội trưởng Junior Alonso. Trung vệ kỳ cựu của Paraguay là thủ lĩnh hàng phòng ngự đã giúp đội nhà đứng vững trước sức ép khổng lồ từ Đức ở vòng 32 đội.

Nếu Alonso giữ được cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống giữa các tuyến, Olise sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, khả năng tạo đột biến của ngôi sao Pháp có thể khiến Paraguay phải trả giá.

Jules Kounde vs Julio Enciso

Julio Enciso chính là niềm hy vọng lớn nhất của Paraguay. Tiền vệ tấn công này không chỉ ghi bàn vào lưới Đức mà còn liên tục tạo ra những tình huống đột phá nhờ kỹ thuật và sự táo bạo.

Phía Pháp, Jules Kounde đang có giải đấu rất ổn định. Hậu vệ của Barca sở hữu tốc độ, khả năng đọc tình huống và đặc biệt mạnh trong các pha tranh chấp 1vs1.

Điểm đáng chú ý là Enciso thường di chuyển rất rộng để tìm khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ đối phương. Đây sẽ là khu vực Koundé phải kiểm soát. Nếu khóa được Enciso, Pháp sẽ cắt đứt nguồn sáng tạo lớn nhất của Paraguay. Nhưng nếu cầu thủ 22 tuổi có khoảng trống để xoay sở, anh hoàn toàn đủ sức khiến hàng thủ Pháp chao đảo.

Khả năng tạo đột biến của Mbappe ở World Cup 2026 là cực kỳ đáng sợ ẢNH: REUTERS

Kylian Mbappe vs Omar Alderete

Mọi ánh mắt chắc chắn sẽ hướng về Kylian Mbappe. Đội trưởng tuyển Pháp tiếp tục là đầu tàu hàng công khi đã ghi 6 bàn thắng và 2 kiến tạo, chỉ xếp sau Lionel Messi trong danh sách Vua phá lưới.

Đối thủ trực tiếp của Mbappe có thể là Omar Alderete, trung vệ giàu sức mạnh và kinh nghiệm của Paraguay. Tuy nhiên, cầu thủ này đang gặp vấn đề đầu gối và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu Alderete kịp bình phục, Paraguay sẽ có thêm niềm tin để đối phó với tốc độ kinh hoàng của Mbappe. Dù vậy, thử thách là cực lớn.

Manu Kone vs Andres Cubas

Một diễn biến mới trước trận là tiền vệ trụ cột Aurelien Tchouameni nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương đùi. Manu Kone được xem là ứng viên sáng giá thay thế anh ở tuyến giữa tuyển Pháp.

Nếu ra sân, Kone sẽ đối đầu trực tiếp với Andres Cubas, "lá phổi" nơi hàng tiền vệ Paraguay. Cubas là nhân tố cực kỳ quan trọng trong hệ thống của HLV Alfaro nhờ khả năng thu hồi bóng và đánh chặn.

Đây có thể là màn đấu ít được chú ý nhất nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. Pháp muốn kiểm soát bóng và áp đặt thế trận, còn Paraguay cần phá vỡ nhịp chơi ấy để tạo cơ hội phản công. Đội thắng ở khu vực trung tuyến nhiều khả năng sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Tóm lại, Pháp được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và hỏa lực vượt trội. Tuy nhiên, Paraguay đã chứng minh họ không ngại các ông lớn khi loại Đức và sở hữu hàng phòng ngự đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Trong một trận đấu loại trực tiếp, chỉ cần một trong 5 màn đấu tay đôi kể trên xuất hiện người chiến thắng rõ ràng, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.