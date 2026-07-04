Nhận định, dự đoán tỷ số Paraguay vs Pháp: Mbappe chạy đua bàn thắng với Messi





Đội tuyển Pháp sở hữu hàng tấn công cực mạnh

Trước vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra, Mbappe để Messi (Argentina) qua mặt trên bảng xếp hạng vua phá lưới với cách biệt 1 bàn (6 so với 7). Vì thế Mbappe dồn quyết tâm cho trận đấu với Paraguay với mục tiêu kép vừa ghi bàn vừa giúp đội tuyển Pháp giành vé vào tứ kết.

Mbappe hứa hẹn "bay cao" cùng đội tuyển Pháp khi chạm trán đội tuyển Paraguay ẢNH: REUTERS

Ngoài phong độ ấn tượng của Mbappe, "Les Bleus" còn sở hữu những ngôi sao đẳng cấp như Dembele với 4 lần lập công, hay Olise với nhãn quan nhạy bén đã 5 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó, chân sút Barcola cũng đang có phong độ cao, sẵn sàng chia lửa với Mbappe, Dembele gánh vác hàng công đội tuyển Pháp.

Với hàng tấn công cực mạnh bên cạnh sự đồng đều ở các tuyến, đội tuyển Pháp được đánh giá mạnh hơn so với Paraguay. Đó cũng là lý do siêu máy tính Opta sau 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu đã đưa ra khả năng chiến thắng của đội tuyển Pháp lên tới 79,7 % so với 6.7 % của đội tuyển Paraguay.

Đội tuyển Paraguay sẵn sàng tạo bất ngờ cho đội tuyển Pháp - ứng viên vô địch World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tiềm ẩn bất ngờ từ Paraguay

Lọt vào vòng 16 đội được xem là thành công vượt mong đợi của đội tuyển Paraguay. Đội bóng Nam Mỹ chỉ ghi được 3 bàn thắng trên hành trình vào vòng 16 đội nhưng vẫn vững bước. Bất ngờ lớn nhất của đội tuyển Paraguay là đánh bại đội tuyển Đức ở vòng 32 đội sau loạt đá luân lưu nghẹt thở.

Đội tuyển Paraguay trung thành với lối chơi phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Sự kết dính, lăn xả giúp hàng phòng ngự đội tuyển Paraguay vững vàng. Thủ môn Orlando Gill cùng đội trưởng Gustavo Gomez được kỳ vọng giữ vững phong độ, chỉ huy hàng phòng ngự Paraguay chống đội với hàng tấn công đội tuyển Pháp được đánh giá mạnh nhất tại World Cup 2026 với mũi công số 1 Mbappe.

Trong 5 lần chạm trán trước đó, đội tuyển Pháp bất bại (3 thắng, 2 hòa) trước đội tuyển Paraguay. Ở lần chạm trán chính thức gần nhất tại vòng 16 đội World Cup năm 1998, đội tuyển Paraguay xuất sắc cầm hòa Pháp 0-0 sau 90 phút. Phải đến hiệp phụ, "Les Bleus" mới có bàn thắng vàng do công của Laurent Blanc.

Tái đấu lần này trong bối cảnh là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch World Cup 2026, Mbappe hứa hẹn tỏa sáng, cùng đội tuyển Pháp có chiến thắng thuyết phục trước Paraguay.

Đội hình ra sân dự kiến: +Paraguay: Orlando Gill; Juan Caceres, Gustavo Gomez, Jose Maria Canale, Junior Alonso; Matias Galarza, Andres Cubas, Diego Gomez; Miguel Almiron, Gabriel Avalos, Julio Enciso. +Pháp: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappe.



