Nhận định bóng đá Canada vs Ma Rốc: Nhiều bàn thắng, chủ nhà thua sít sao

Tổng quan trước trận Canada vs Ma Rốc

World Cup 2026 là giải đấu của những cột mốc đầu tiên đối với quốc gia đồng chủ nhà Canada. Điểm số đầu tiên, chiến thắng đầu tiên và lần đầu tiên giành quyền vào chơi ở vòng loại trực tiếp (knock-out) tại một kỳ World Cup. Đội bóng xứ lá phong đã thắng Nam Phi ở vòng 32 đội để tiếp tục làm nên lịch sử và sẽ tiếp tục gặp thử thách cực đại mang tên Ma Rốc.

Đại diện châu Phi là đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với những gì mà Canada đã trải qua. "Những chú sư tử Atlas" (biệt danh của đội tuyển Ma Rốc) từng lọt vào đến bán kết World Cup 2022 và đã tiếp tục thể hiện trình độ của mình bằng trận hòa mở màn trước Brazil, sau đó đánh bại Hà Lan trên loạt sút luân lưu cân não ở vòng 32 đội.

Achraf Hakimi là đầu tàu của đội tuyển Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Vòng loại trực tiếp World Cup cho đến nay đang là "ác mộng" đối với các đội bóng châu Phi, nhưng Ma Rốc hoàn toàn có cơ sở để phá vỡ cái dớp này khi chạm trán Canada. "Những chú sư tử Atlas" rõ ràng là đội cửa trên. Dù vậy họ không được phép chủ quan trước đội đồng chủ nhà đang có tinh thần lên rất cao và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

Ma Rốc hiện xếp hạng 6 thế giới trước giờ bóng lăn, cao hơn Canada tới 24 bậc. Thầy trò HLV Mohamed Ouahbi được đánh giá sẽ cụ thể hóa sự vượt trội đó trên sân bóng. Canada chắc chắn sẽ nỗ lực hơn 100% sức, nhưng rất khó để đội bóng xứ sở lá phong có thể gây bất ngờ.

Trận Canada vs Ma Rốc diễn ra lúc 0 giờ ngày 5.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Sự phung phí của Canada: Ngoại trừ chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Qatar chỉ còn 9 người trên sân, các học trò của HLV Jesse Marsch đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội World Cup này.

- Hỏa lực của Ma Rốc: "Những chú sư tử Atlas" đã thi đấu mạnh mẽ và giàu sức sống hơn rất nhiều kể từ khi HLV Ouahbi tiếp quản băng ghế huấn luyện vào tháng 3 năm nay. Một lối chơi thiên về tấn công được vận hành trơn tru nhờ những tiền đạo xuất sắc. Tân binh của Bayern Munich - Ismael Saibari là cái tên nổi bật nhất với 3 pha lập công tại giải đấu, trong khi ngôi sao của Real Madrid - Brahim Diaz cũng đóng vai trò quan trọng với 2 đường kiến tạo.

Dự đoán kết quả: Canada 1-2 Ma Rốc

Việc Canada tiếp tục đẩy cao đội hình áp sát với cường độ cao như trong trận gặp Nam Phi chắc chắn sẽ là một canh bạc mạo hiểm trước một Ma Rốc tấn công sắc sảo. Đội bóng châu Phi nhiều khả năng sẽ khẳng định được vị thế cửa trên trong trận đấu này

Hai đội từng chạm trán nhau ở vòng bảng World Cup 2022. Giống như kịch bản tại Qatar 4 năm trước, "những chú sư tử Atlas" được dự đoán sẽ giành chiến thắng 2-1, qua đó tiến vào tứ kết World Cup 2026.