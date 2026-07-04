Messi sưng vêu trán sau trận thắng Cabo Verde: Vì sao nên nỗi?

Thủ quân Argentina xuất hiện với một khối sưng nhỏ ngay phía trên mắt phải. Nguyên nhân là trán Messi đã đập vào gối của tiền vệ phòng ngự Kevin Lenini bên phía Cabo Verde sau khi anh bị phạm lỗi, không còn giữ được thăng bằng.

Trong những phút cuối trận, Messi đã phải nhận khá nhiều pha tranh chấp quyết liệt từ các cầu thủ đại diện châu Phi. Dù vậy, anh vẫn thi đấu trọn vẹn cho đến khi Argentina giành chiến thắng sau 120 phút.

Phần trán sưng đỏ của Messi

Messi trải qua màn "tra tấn" thể lực ẢNH: REUTERS

Messi có đến 5 lần bị phạm lỗi. Mỗi khi anh có bóng, có ít nhất 2 cầu thủ Cabo Verbo lập tức áp sát ẢNH: REUTERS

Trước Cabo Verde, Messi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 7 bàn, độc chiếm ngôi vị số 1 trong cuộc đua Vua phá lưới khi hơn Kylian Mbappe 1 bàn. Anh cũng góp công lớn giúp Argentina kéo dài hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới khi tiếp tục là người dẫn dắt lối chơi cho đại diện Nam Mỹ.

Thoát hiểm trước Cabo Verde, HLV Argentina thừa nhận ‘toàn đội kiệt sức’

Nếu không có diễn biến bất ngờ, Messi vẫn được kỳ vọng sẽ ra sân ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, tình trạng thể lực của siêu sao Argentina chắc chắn sẽ được ban huấn luyện theo dõi sát sao trong những ngày tới, đặc biệt sau trận đấu kéo dài 120 phút đầy căng thẳng trước Cabo Verde. Sau trận đấu này, "El Pulga" thừa nhận kiệt sức.

Ngoài ra, Messi còn dành nhiều lời có cánh cho Cabo Verde: "Thành thật mà nói, chúng tôi đã biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Việc đội bóng này không thua Tây Ban Nha hay Uruguay không phải là ngẫu nhiên. Ghi bàn thắng đầu tiên là phần khó khăn nhất, và chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu và chơi bình tĩnh hơn, nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

Chúng tôi để mất bóng nhiều lần, lùi quá sâu và không thể gây sức ép lên họ như chúng tôi muốn. Họ đã tận dụng điểm mạnh của mình và tìm được bàn thắng gỡ hòa. Chúng tôi biết đây luôn là một trận đấu khó khăn".