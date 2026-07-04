Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Messi sưng vêu trán sau trận thắng Cabo Verde: Vì sao nên nỗi?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Vết sưng trên trán của Lionel Messi đỏ tấy lên, khiến nhiều người chú ý trong khoảnh khắc anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và phỏng vấn trận đấu giữa Argentina và Cabo Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Thủ quân Argentina xuất hiện với một khối sưng nhỏ ngay phía trên mắt phải. Nguyên nhân là trán Messi đã đập vào gối của tiền vệ phòng ngự Kevin Lenini bên phía Cabo Verde sau khi anh bị phạm lỗi, không còn giữ được thăng bằng.

Trong những phút cuối trận, Messi đã phải nhận khá nhiều pha tranh chấp quyết liệt từ các cầu thủ đại diện châu Phi. Dù vậy, anh vẫn thi đấu trọn vẹn cho đến khi Argentina giành chiến thắng sau 120 phút.

Messi sưng vêu trán sau trận thắng Cabo Verde: Vì sao nên nỗi?- Ảnh 1.

Phần trán sưng đỏ của Messi

Messi sưng vêu trán sau trận thắng Cabo Verde: Vì sao nên nỗi?- Ảnh 2.

Messi trải qua màn "tra tấn" thể lực

ẢNH: REUTERS

Messi sưng vêu trán sau trận thắng Cabo Verde: Vì sao nên nỗi?- Ảnh 3.

Messi có đến 5 lần bị phạm lỗi. Mỗi khi anh có bóng, có ít nhất 2 cầu thủ Cabo Verbo lập tức áp sát

ẢNH: REUTERS

Trước Cabo Verde, Messi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 7 bàn, độc chiếm ngôi vị số 1 trong cuộc đua Vua phá lưới khi hơn Kylian Mbappe 1 bàn. Anh cũng góp công lớn giúp Argentina kéo dài hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới khi tiếp tục là người dẫn dắt lối chơi cho đại diện Nam Mỹ.

Thoát hiểm trước Cabo Verde, HLV Argentina thừa nhận ‘toàn đội kiệt sức’

Nếu không có diễn biến bất ngờ, Messi vẫn được kỳ vọng sẽ ra sân ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, tình trạng thể lực của siêu sao Argentina chắc chắn sẽ được ban huấn luyện theo dõi sát sao trong những ngày tới, đặc biệt sau trận đấu kéo dài 120 phút đầy căng thẳng trước Cabo Verde. Sau trận đấu này, "El Pulga" thừa nhận kiệt sức.

Ngoài ra, Messi còn dành nhiều lời có cánh cho Cabo Verde: "Thành thật mà nói, chúng tôi đã biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Việc đội bóng này không thua Tây Ban Nha hay Uruguay không phải là ngẫu nhiên. Ghi bàn thắng đầu tiên là phần khó khăn nhất, và chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu và chơi bình tĩnh hơn, nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

Chúng tôi để mất bóng nhiều lần, lùi quá sâu và không thể gây sức ép lên họ như chúng tôi muốn. Họ đã tận dụng điểm mạnh của mình và tìm được bàn thắng gỡ hòa. Chúng tôi biết đây luôn là một trận đấu khó khăn". 

Tin liên quan

Xác định đầy đủ 16 đội, 8 trận vòng knock-out thứ hai World Cup 2026: Lịch thi đấu mới nhất

Xác định đầy đủ 16 đội, 8 trận vòng knock-out thứ hai World Cup 2026: Lịch thi đấu mới nhất

Vòng knock-out thứ hai (vòng 16 đội) World Cup đã được định hình với 16 cặp đấu hấp dẫn, với lịch thi đấu bắt đầu từ ngày 5.7.

Messi, Haaland 'mệt rã rời': World Cup 48 đội đang vắt kiệt cầu thủ ra sao?

FIFA cập nhật lịch thi đấu mới nhất Mexico vs Anh, trên sân 'Bàn tay Chúa' của Maradona

Khám phá thêm chủ đề

Messi Argentina World Cup 2026 Cabo verde

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận