Xác định đầy đủ 16 đội, 8 trận vòng knock-out thứ hai World Cup 2026: Lịch thi đấu mới nhất

Những đại diện ưu tú bước vào vòng 16 đội World Cup đã lộ diện

Sau khi 3 trận đấu cuối cùng tại vòng 32 đội World Cup 2026 hạ màn vào sáng nay (4.7), những gương mặt có tên tại vòng 16 đội đã lộ diện.

Đó là các đội tuyển Canada, Brazil, Mexico, Ai Cập, Pháp, Na Uy, Thụy Sĩ, Paraguay, Ma Rốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Mỹ, Argentina, Colombia.

Dựa trên nhánh đấu do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sắp xếp, các cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026 cũng được xác định, với lịch thi đấu cụ thể như sau:

- 0 giờ ngày 5.7: Canada gặp Ma Rốc

- 4 giờ ngày 5.7: Paraguay so tài Pháp

- 3 giờ ngày 6.7: Brazil chạm trán Na Uy

- 7 giờ ngày 6.7: Mexico giáp mặt Anh

- 2 giờ ngày 7.7: Tây Ban Nha thư hùng Bồ Đào Nha

- 7 giờ ngày 7.7: Mỹ đối mặt Bỉ

- 23 giờ ngày 7.7: Argentina đấu Ai Cập

- 3 giờ ngày 8.7: Thụy Sĩ gặp Colombia

Pháp đối đầu hiện tượng Paraguay ẢNH: REUTERS

Chủ nhà bảo toàn lực lượng?

Trong các trận đấu ở vòng 16 đội, màn đối đầu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được quan tâm hơn cả. Bồ Đào Nha đã trải qua màn ngược dòng kịch tính như phim trước Croatia ở World Cup 2026, nhờ hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Goncalo Ramos. Ngược lại, Tây Ban Nha dễ dàng thắng Áo ba bàn không gỡ tại vòng 32 đội.

Song, bước đến vòng knock-out, cơ hội luôn chia đều cho cả hai. Lần gần nhất gặp nhau ở chung kết Nations League 2025, Bồ Đào Nha đã thắng Tây Ban Nha với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút.

Đá với CHDC Congo còn chật vật, đội tuyển Anh giải bài toán khó Mexico thế nào?

Cả ba đội chủ nhà đều gặp thử thách khó nhằn tại vòng 16 đội, qua đó không dễ bảo toàn lực lượng qua vòng knock-out thứ hai.

Mexico sẽ đối đầu ứng viên vô địch Anh. Học trò HLV Javier Aguirre chưa thủng lưới bàn nào ở giải năm nay, nhưng khó duy trì thành tích khi gặp hàng công "khủng" (8 bàn từ đầu giải) của Anh, với những mũi công hạng nặng như Harry Kane, Jude Bellingham.

Kane lại phá lưới Mexico? ẢNH: REUTERS

Mỹ so tài Bỉ, tái hiện trận đấu đáng nhớ giữa hai đội ở vòng knock-out năm 2014. Đội tuyển Mỹ đã trưởng thành dưới bàn tay huấn luyện của HLV Mauricio Pochettino, nhưng để thắng đội dạn dày kinh nghiệm như Bỉ (cựu hạng ba World Cup), Christian Pulisic cùng đồng đội còn chặng đường dài.

Khó khăn nhất phải kể đến Canada, khi phải so tài Ma Rốc. Đại diện châu Phi chơi cực hay từ đầu giải khi hòa Brazil, thắng dễ Haiti, Scotland trước khi hạ gục Hà Lan ở vòng 32 đội. Ma Rốc vô cùng chặt chẽ và kỷ luật, trong khi Canada còn non nớt khi mới lần đầu tiến sâu. Rất có thể, Canada sẽ dừng lại tại đây.

Những ứng viên vô địch khác như Brazil, Argentina, Pháp nhiều khả năng sẽ góp mặt tại tứ kết nhờ gặp đối thủ vừa vặn ở vòng này.



