Dự đoán tỷ số Úc - Ai Cập: Ít bàn thắng, dễ kéo nhau vào hiệp phụ

Đội tuyển Úc vượt qua chính mình?

Đội tuyển Úc đã khép lại vòng bảng với vỏn vẹn 2 bàn thắng, đều được ghi trong trận ra quân gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy trò HLV Tony Popovic thua Mỹ 0-2 ở lượt hai, trước khi hòa 0-0 trong màn so tài đầy toan tính với Paraguay để cùng đối thủ bước vào vòng sau.

Nếu giới chuyên môn có thể dễ dàng nhận định thực lực của những đội châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Uzbekistan... đội tuyển Úc lại là... khoảng trời khác. Đội bóng có biệt danh "Socceroos" luôn là cái tên khó đoán và thú vị bậc nhất, với phong độ phập phù, bất ổn và luôn thay đổi tuỳ theo đối thủ.

Úc chưa bung hết sức ẢNH: REUTERS

Dù vậy, so với Ai Cập, rõ ràng đội tuyển Úc nhỉnh hơn. Ai Cập phải chờ tới 92 năm mới được hưởng niềm vui chiến thắng ở một vòng chung kết World Cup, sau nhiều lần lỡ hẹn với sân chơi thế giới, hoặc giành vé đến vòng chung kết nhưng... toàn hòa và thua vòng bảng.

Nếu Úc khó lý giải bởi phong độ thất thường, Ai Cập cũng là câu chuyện "huyền bí", khi Mohamed Salah cùng đồng đội dù là thế lực châu Phi với 7 lần vô địch, thành tích World Cup của "Pharaoh" lại kém xa những đội bóng láng giềng như Bờ Biển Ngà, Nigeria, Cameroon, Algeria, Ghana, Ma Rốc, thậm chí cả Tunisia. Cũng bởi thành tích yếu kém "bền vững" ở World Cup, mà trong lần trở lại này, Ai Cập vẫn đang loay hoay. Salah cùng đồng đội chỉ thắng được đội yếu nhất bảng New Zealand, và phải chờ vận may đồng hành để cầm hòa được Iran.

Nếu đội tuyển Úc dường như chưa bung hết sức, năng lực của Ai Cập đã hoàn toàn lộ diện. Đại diện Bắc Phi phụ thuộc vào cảm hứng của Salah, cùng những mũi tấn công có thiên hướng đột phá và sáng tạo.

So với Bờ Biển Ngà hay CHDC Congo, thậm chí Ai Cập còn chưa chặt chẽ và kỷ luật bằng. Salah cùng đồng đội chỉ lấy được ngôi nhì vì nằm ở bảng đấu nhẹ ký hơn nhiều so với những láng giềng châu Phi khác.

Ai Cập viết tiếp hành trình lịch sử? ẢNH: REUTERS

Cuộc thư hùng giữa Úc và Ai Cập sẽ diễn ra giữa một đội theo chủ nghĩa thực dụng (Úc), và một đội thận trọng từng bước bởi không mạnh trong tấn công (Ai Cập).

Toan tính chặt chẽ

Cũng vì thế, màn đọ tài này nhiều khả năng kéo nhau đến hiệp phụ, do không đội nào mạnh vượt trội. Trong các trận đấu đã hạ màn ở vòng 32 đội, mới có trận Đức gặp Paraguay và Hà Lan gặp Ma Rốc "dìu nhau" vào hiệp phụ.

Các đội mạnh như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Anh dù thắng bằng những kịch bản khác nhau, nhưng luôn biết dứt điểm đối thủ trong 90 phút để tiết kiệm thể lực cho vòng sau.

Song, Ai Cập và Úc không ở vị thế như vậy. Bước vào World Cup cùng với vị thế đi đến đâu, hay đến đó, cả hai đội rất có thể sẽ cẩn trọng ở trận đấu sinh tử. 6 trong số 7 trận của Úc từ đầu năm chỉ có tối đa 2 bàn được ghi (chủ yếu là 1-1, 1-0), trong khi Ai Cập cũng chỉ thắng 2/10 trận gần nhất với cách biệt 2 bàn trở lên.

Ai Cập nhiều khả năng trông đợi ở các pha phản công và khoan phá hai biên, còn Úc khai thác bóng bổng và sút xa. Cộng với tính chất khắc nghiệt của thể thức knock-out, hai đội sẽ chơi với tâm lý hạn chế sai lầm. Trận đấu này dù không nổi trội về tên tuổi hai đội, nhưng sẽ là trận khó đoán và giằng co bậc nhất.

Theo Opta, hai đội có cơ hội thắng ngang nhau (50-50). Hiệp phụ, thậm chí là luân lưu, là cái kết tiềm năng cho cuộc so tài này.