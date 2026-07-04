Messi nói đùa mà… rất thật ‘cầu thủ Cabo Verde đá tôi tơi tả, rồi xin chữ ký’

Trong khu vực dành cho báo chí phỏng vấn cầu thủ sau trận đấu, Messi có màn giao lưu vui vẻ và trả lời phỏng vấn báo chí Argentina. Anh cũng tranh thủ tặng chữ ký và chụp ảnh liên tục với các cầu thủ Cabo Verde.

Messi đã trải qua trận đấu đầy khó khăn mới giúp đội tuyển Argentina vượt qua Cabo Verde với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ ngày 4.7, để đi tiếp vào vòng 16 đội gặp Ai Cập Ảnh: Reuters

Phóng viên Matias Palacios của Tyc Sports hỏi đùa Messi: "Hãy nhìn xem, những anh chàng này vừa khiến anh khổ sở trên sân như thế nào, còn giờ thì lại vui vẻ xếp hàng chụp ảnh và xin chữ ký của anh…".

Messi lập tức đáp với giọng hài hước: "Họ còn hỏi tôi về áo thi đấu, mọi thứ... Nhưng bên trong sân, ồ không, họ đã đá tôi một trận tơi tả". Nói xong, danh thủ 39 tuổi này bật cười khoái trá.

Cũng trong các cuộc phỏng vấn với báo chí Argentina, nhiều người đã phát hiện trên trán của danh thủ này bị một vết sưng to, đó là hậu quả của một pha va chạm giữa Messi với cầu thủ Cabo Verde trong trận đấu.

Suốt trận, Messi liên tục bị ít nhất từ 2 đến 3 cầu thủ Cabo Verde theo kèm và sẵn sàng phạm lỗi để hạn chế khả năng thi đấu của danh thủ này.

Bị bầm dập, Messi vẫn ổn

Mặc dù vậy, Messi vẫn kịp đóng góp vào cả 3 bàn thắng giúp Argentina thắng Cabo Verde với tỷ số 3-2 ở hiệp phụ, để giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội gặp Ai Cập (thi đấu lúc 23 giờ, ngày 7.7 tại Atlanta).

Ngoài vết sưng trên trán, theo báo chí Argentina, Messi không bị ảnh hưởng chấn thương hay gặp vấn đề thể lực. Danh thủ 39 tuổi này đã thi đấu trọn vẹn 120 phút của trận đấu, anh và các đồng đội sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi, trước khi quay lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Ai Cập.

Trên sân là vậy, nhưng sau trận các cầu thủ Cabo Verde cho thấy sự ngưỡng mộ rất lớn của họ dành cho Messi. Đáp lại, danh thủ người Argentina sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ các cầu thủ Cabo Verde.

Trong khi đó, người hâm mộ Argentina cũng vỗ tay chúc mừng các cầu thủ Cabo Verde sau trận đấu, và khi họ rời sân trở về khách sạn, khép lại hành trình thi đấu như mơ tại World Cup 2026 dù chia tay ở vòng 32 đội.